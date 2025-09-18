НА ЖИВО
          Делян Пеевски: Аз ще правя държава с главно „Д"

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „На тези хора вчера им свършиха мотивите, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия! Аз ще правя държава с главно „Д“ и няма да бъде това!  Ще има държава и те са приключили! Ще има държава с главно „Д“!“

          Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало при словесен сблъсък с ПП-ДБ на влизане в парламента.

          Остри реплики: Ето какви нападки си размениха Пеевски и Василев пред парламента (ВИДЕО)

