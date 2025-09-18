Делян Пеевски: Аз ще правя държава с главно „Д“

„На тези хора вчера им свършиха мотивите, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия! Аз ще правя държава с главно „Д“ и няма да бъде това! Ще има държава и те са приключили! Ще има държава с главно „Д“!“
- Реклама -
Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало при словесен сблъсък с ПП-ДБ на влизане в парламента.
„На тези хора вчера им свършиха мотивите, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия! Аз ще правя държава с главно „Д“ и няма да бъде това! Ще има държава и те са приключили! Ще има държава с главно „Д“!“
- Реклама -
Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало при словесен сблъсък с ПП-ДБ на влизане в парламента.
Дойде време ставайте ,от сън се събуждайте,да не ни изяде ламята!
Ми ти незнаещ да се изразиш!!! Какво ли ще правиш!!!!!!!
Прасе!
Ти ли ще правиш държава бе ШОПАР.
Едно време какви снайперисти имаше…!
ТИ СВИНЬО ПЪТУВАЙ ЗА ОТВЪДНОТО НЕПОТРЕБНА ВЕЩ
Тоя много си вярва
Духай с главно д
Ужас голям Простак!
Не му се сърдите това е от боя който е ял в Дубай . Той не е сам
Ние сме си виновни.На протестите,няма хора.На избори ходим за гъби.
Какво в същност чакаме?
Голяма Глава
Ще правиш свирки с главно „С“ ! Наближава !
Неграмотна СВИНЯ ПОМИЯ..
Отврат
Той си повярва много
ГъцГъцПръц!
Затвор за тебе!🤬