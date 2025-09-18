Делян Пеевски влезе в парламента пеша (ВИДЕО)

Лидерът на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски беше принуден да влезе пеша в парламента днес, след като входовете на сградата бяха блокирани от протестиращи депутати на „Продължаваме промяната“. На място се стигна до размяна на остри реплики между Пеевски и Кирил Петков.
Рано тази сутрин няколко автомобила на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг откъм Държавния архив.
Акцията е в подкрепа на задържаните кмет на Варна Благомир Коцев и зам.-кмет на София Никола Барбутов.
