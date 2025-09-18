НА ЖИВО
          До 5 години затвор за AI снимки без разрешение в Италия

          Снимка: ГДБОП
          Италианският парламент прие нов рамков закон за изкуствения интелект, според който разпространението на изображения или видеоклипове, генерирани с помощта на AI без съгласието на изобразените лица, ще се наказва с до пет години лишаване от свобода, съобщи ДПА.

          Мярката, подкрепена от двете камари на парламента, бе окончателно одобрена снощи в Сената със 77 гласа „за“ срещу 55 „против“. Тя е насочена както към частни лица, така и към компании, които разпространяват снимки и клипове, създадени чрез изкуствен интелект, без изрично разрешение. В подобни случаи, особено при т.нар. „дийпфейкове“, може да изглежда, че даден човек е изрекъл или извършил нещо, което всъщност никога не е правил.

          Законодателната инициатива бе предприета след серия от неотдавнашни скандали, свързани с порнографски видеа, генерирани чрез AI, в които жертви често стават жени, включително и публични личности.

          По данни на властите, Италия е първата държава от Европейския съюз, която приема национална правна рамка, базирана на новите европейски насоки за изкуствения интелект.

          Законът поставя общи принципи за използването на AI и възлага на правителството задачата да разработи подробни правила за регламентиране на системите с изкуствен интелект.

