Душан Керкез: Няма да кажа кой е най-големият проблем на ЦСКА

„Очаквахме импулс от победата над Септември. Лош мач днес. Поемам цялата отговорност и се извинявам на феновете!“. Това обяви треньорът на ЦСКА Душан Керкез след поредния провал на тима му – 0:1 срещу Арда.

На призивите за оставка от страна на феновете той обяви: „Това не е нищо ново. И преди години е имало такива неща в ЦСКА. Очаквахме едно, стана друго за този мач. Който работи, прави грешки. Футболът е игра на грешки. Пак казвам – моя е отговорността и се извинявам. „

„Знам 100% в какво съм сбъркал. Трябва да вярвам в себе си и да не слушам тези, които говорят около мен. Сбърках, че не бях себе си в този мач“ – продължи наставникът на ЦСКА.

„Винаги учиш повече от лошите резултати“ – филосовски заключи той.

„Трябва да обърнем тази ситуация. Тя не е от сега, а от две години. Много е негативна ситуацията“ – каза още Керкез.

„Ако всичко бе наред от първия ми ден, щях да подам оставка преди два-три кръга. Тук на Балканите треньорът е крив за всичко. Няма да кажа кой е най-големият проблем на ЦСКА. Ще го оставя за мен. Много неща се сменят тук, всеки ден нещо се променя. Имам мотивация. Много неща не са ме убили, за да ме убие лош мач. Имам увереност на 100%. Трябва време и спокойствие. Всички ме гледат и ми казват „ти си луд“. На Балканите всички мислят треньорите за магьосник. Футболът е отборна игра, не е тенис. Загубихме два месеца през лятото. Всички отбори са преди нас заради много неща. Трябва да се действа, но на този момент е късно. Не е лесно с червената фланелка. Тя е голяма отговорност“ – завърши босненецът Керкез.