          Душан Керкез ще търси втора поредна победа за ЦСКА с целия наличен потенциал

          Двубоят на "армейците" срещу Арда е с начален час 17:30 и ще се играе на стадион „Берое“ в Стара Загора

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Арда в отложен мач от 5-и кръг на Първа професионална лига. Двубоят е с начален час 17:30 и ще се играе на ст. „Берое“ в Стара Загора.

          Непосредствено преди началото ще стане ясно кои двама играчи на „армейците“ ще останат извън основната група за мача. Срещата няма да се проведе в Кърджали, поради лошото качество на тревната настилка на градския стадион.

          Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Колко хора ще дойдат? БФС пусна в продажба билетите за България – Турция

          Николай Минчев -
          От днес в продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч....
          Футбол

          Левски – Лудогорец: Хулио Веласкес определи групата на „сините“

          Николай Минчев -
          Последното попълнение на Левски - халфът Акрам Бурас, попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път...
          Спорт

          Спортинг показа на Кайрат, че в Шампионската лига не е лесно

          Станимир Бакалов -
          Спортинг (Лисабон) направи летящ старт в Шампионската лига, след като срази с 4:1 Кайрат на "Жозе Алваладе". За гостите от Казахстан това беше дебют...

