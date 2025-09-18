Душан Керкез ще търси втора поредна победа за ЦСКА с целия наличен потенциал

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Арда в отложен мач от 5-и кръг на Първа професионална лига. Двубоят е с начален час 17:30 и ще се играе на ст. „Берое“ в Стара Загора.

- Реклама -

Непосредствено преди началото ще стане ясно кои двама играчи на „армейците“ ще останат извън основната група за мача. Срещата няма да се проведе в Кърджали, поради лошото качество на тревната настилка на градския стадион.

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой.