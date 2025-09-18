Експертиза: Записите от катастрофата с 14-годишния Филип Арсов не са манипулирани

Кадрите от видеозаписите, заснели тежката катастрофа в центъра на София, при която на 2 септември 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов, са автентични и не са били подправяни. Това стана ясно на вчерашното заседание в Софийския градски съд по делото срещу обвиняемия Петър Тодоров.

Според вещото лице проблемът е в изключително лошото качество и ниската резолюция на записа, които не позволяват да се различат детайли. Очаква се допълнителна експертиза да установи каква е била видимостта на шофьора по време на инцидента.

По данни на разследването Тодоров се е движил със 88 км/ч и 2 промила алкохол в кръвта, което значително утежнява положението му.

На заседанието трябваше да бъде разпитан и свидетелят, предоставил видеозаписите, но той все още не е открит. Съдът настоява показанията му да бъдат чути и насрочи ново заседание за 10 октомври 2025 г., а резервни дати – 19 и 27 ноември.

Две години след смъртта на Филип все още няма присъда. През февруари 2024 г. Петър Тодоров беше пуснат от ареста и в момента е на свобода с мярка „подписка“.

Вчера пред съдебната зала близки на момчето и сдружение „Ангели на пътя“ отново настояха за справедливост и осъдиха мудността на съдебната система.