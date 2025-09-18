НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Елена Балтаджиева: Трябва да търсим във всичко положителното

          0
          36
          Loading the player...
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Хубаво е във всяко нещо да търсим положителното и взаимно да правим компромиси. Компромиси не се правят лесно. В работата трудно става, но в крайна сметка, когато не обръщаш внимание на дребните неща и се насочиш наистина да се работи в полза на хората, нещата се получават.“

          Това каза кметът на община Каварна Елена Балтаджиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Балтаджиева обясни, че съгражданите й често искат нещата да се случват бързо, но положителните промени изисквали време. Та обясни, че започнат сериозен ремонт на общинските пътища.

          Елена Балтаджиева: Започнах мандата си с близо 4 млн. лева задължения Елена Балтаджиева: Започнах мандата си с близо 4 млн. лева задължения

          „От общинските пътища имаме останали две отсечки, които следва да бъдат реновирани, но разсъждаваме и спрямо приоритетите, натовареността и ползването на тези пътища“, заяви още гостенката.

          „Хубаво е във всяко нещо да търсим положителното и взаимно да правим компромиси. Компромиси не се правят лесно. В работата трудно става, но в крайна сметка, когато не обръщаш внимание на дребните неща и се насочиш наистина да се работи в полза на хората, нещата се получават.“

          Това каза кметът на община Каварна Елена Балтаджиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Балтаджиева обясни, че съгражданите й често искат нещата да се случват бързо, но положителните промени изисквали време. Та обясни, че започнат сериозен ремонт на общинските пътища.

          Елена Балтаджиева: Започнах мандата си с близо 4 млн. лева задължения Елена Балтаджиева: Започнах мандата си с близо 4 млн. лева задължения

          „От общинските пътища имаме останали две отсечки, които следва да бъдат реновирани, но разсъждаваме и спрямо приоритетите, натовареността и ползването на тези пътища“, заяви още гостенката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна
          Политика

          Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

          Антония Лазарова -
          „Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества.
          Крими

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions