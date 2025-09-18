Елена Балтаджиева: Трябва да търсим във всичко положителното

„Хубаво е във всяко нещо да търсим положителното и взаимно да правим компромиси. Компромиси не се правят лесно. В работата трудно става, но в крайна сметка, когато не обръщаш внимание на дребните неща и се насочиш наистина да се работи в полза на хората, нещата се получават.“

Това каза кметът на община Каварна Елена Балтаджиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Балтаджиева обясни, че съгражданите й често искат нещата да се случват бързо, но положителните промени изисквали време. Та обясни, че започнат сериозен ремонт на общинските пътища.