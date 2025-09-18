Фермери ще могат да се възползват от 2 млн. лева компенсации заради шарка по овцете

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри бюджет от 2 млн. лева по схемата de minimis за компенсации на фермерите, чиито стада попадат в зоните с наложени ограничителни мерки заради заболяването шарка при дребните преживни животни, предава Нова.

Помощта се предоставя за 2025 г. на животновъди с регистрирани обекти, разположени в населените места под карантина от БАБХ. Засегнати са областите Пловдив, Бургас, Хасково и Стара Загора, където през юли и август бяха отчетени множество огнища на заболяването.

Чрез тази форма на подкрепа ще бъдат покрити част от разходите за отглеждане на животните. Финансовата компенсация е до 16 лв. за едно животно.

Право на подпомагане имат земеделски производители, вписани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които се занимават с отглеждане на дребни преживни животни и фигурират в списъците, предоставени от Българската агенция по безопасност на храните.

Ограничителните мерки включват строги забрани за транспортиране и придвижване на животни в 5-километрова защитна зона и 15-километрова надзорна зона около установените огнища.