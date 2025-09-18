НА ЖИВО
          Хеликоптер на американската армия се разби близо до военна база във Вашингтон

          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон в сряда вечерта. Това съобщи представител на американската армия в изявление за Си Ен Ен.

          „Съвместната база Луис-Маккорд потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в район близо до базата“, пише в изявлението на официалния представител. „Инцидентът е станал около 21:00 часа местно време.“

          Представителят не посочи дали има жертви. Той добави, че инцидентът все още е в процес на развитие и към момента няма допълнителна информация.

