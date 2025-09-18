„Хоум офис катаджии“ – Какво прави камера за скорост на терасата на апартамент?

Полицай от СДВР беше заснет да използва мобилна камера за измерване на скоростта от терасата на апартамент на бул. „Цар Борис III“ в София. Случаят е от 18 септември и бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

На разпространената снимка се вижда мъж, застанал зад парапета на балкон, насочил радара към натовареното пътно платно. От СДВР потвърдиха за случилото се и съобщиха, че е започнала вътрешна проверка дали са спазени всички нормативни изисквания за позициониране и използване на техниката.

Кадрите породиха вълна от хумористични коментари. Потребители нарекоха случая „Хоум офис за катаджии“ и „Отряд за домашни засади“.

Шофьори се шегуват:

„Ако ме снимат от балкона, получавам ли домашна глоба?“

Наред с шегите, експерти по пътно право повдигат въпроси за законосъобразността.

От СДВР започват вътрешна проверка по случая.