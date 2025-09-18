Хулио Веласкес: Наясно съм, че ако си вирнеш малко носа, бързо ти показват къде ти е мястото

„Еуфория няма, всичко е нормално. Посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността – от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив – стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти, те са концентрирани.“ Това обяви треньорът на Левски Хулио Веласкес преди дербито с Лудогорец. Мачът е утре от 20,30 часа на ст. „Георги Аспарухов“.

- Реклама -

„Не се е променило кой знае какво от последния мач с Лудогорец. Разликата е в многото свършена работа. Онзи период няма нищо общо с настоящия. В същото време относно противника – имат промяна на треньорския пост, начина им на игра. Със сигурност не се е променило желанието ни да победим и да направим един силен мач“ – каза още испанецът.

„Участваме в маратон, трябва да подхождаме скромно, да работим здраво всеки ден, да търсим начин да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Трябва да сме преди всичко концентрирани върху ежедневните си работи и усилия. Тренираме всеки ден. Изискванията са същите. Горд съм с футболистите, с която разполагам. Те се трудят здраво и съм много щастлив от този факт. Всички играчи могат да попаднат в групата за утре, нямаме контузени към този момент“ – продължи Веласкес.

„Наясно съм, че ако си вирнеш малко носа, бързо ти показват къде ти е мястото. Така е и в живота, за това дестваме концентрирано, скромно и се опитваме всеки ден да сме малко по-добри от предишния. Ще подходим с желание, страст и увереност. Нямам коментар по въпроса за съдията. Ще подходим по същия начин като за другите мачове – ще изберем най-подходящите единадесет. Ще се съобразим със силните и слабите страни на противника, ще изберем най-добрите единадесет“ – каза още той.

„Нека изясним ситуацията със Сангаре. Ще си позволя да коментирам, защото става дума за едно момче, което е изключителна личност. Да, имаше предложение за този футболист. Преди мача с Локо София. Както знаете, в този мач той остана резерва, включи се от пейката. И го направи по невероятен начин, доста повлия за изхода на срещата. Спортно-техническото ръководство анализира ситуацията, тъй като пазарът има специфики, офертата дойде при затворен трансферен прозорец в България. Говорим за ситуация, която е икономически изгодна за него. Решението обаче е на клуба, той е професионалист и прояви разбиране. Тренира нормално, днес също. Което значи, че утре може да започне, а може и да е на пейката, ще преценим. Искам да сме напълно честни. В този случай играчът има невероятно добро поведение, държанието му е абсолютно професионално“ – обясни треньорът на „сините“.