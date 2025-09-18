И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ не успя

Народното събрание отхвърли петия пореден вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков днес, на тема „Правосъдие и вътрешен ред“.

Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. „Възраждане“ и „Величие“ също гласуваха с „за“ свалянето на правителството.

За падането на правилетелството гласуваха 101 народни представители. Против гласуваха 133 души.

