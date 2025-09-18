Искрен Арабаджиев: Искахме да изкараме Пеевски и Борисов от комфортната им зона

„Искахме да изкараме Пеевски и Борисов от комфорта да влизат в НС с колите си.“

Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Искрен Арабадижиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ „Николай Колев.

Арабаджиев обясни, че акцията, при която от формацията му блокираха входовете на Народното събрание, през които може да се минава с автомобили, е била успешна и е извадила Делян Пеевски от комфортната му зона.

„Хората, които се опитваме да създадем някакъв ред в държавата и да има работещи институции, виждате какви атаки има срещу нас“, посочи още гостът.

Според народния представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ самият премиер е заложник на цялата тази ситуация, при която Пеевски за пети път идва в парламента, за да спасява правителството.