Искрен Арабаджиев: Искахме да изкараме Пеевски и Борисов от комфортната им зона

Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Искрен Арабадижиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ „Николай Колев.
Арабаджиев обясни, че акцията, при която от формацията му блокираха входовете на Народното събрание, през които може да се минава с автомобили, е била успешна и е извадила Делян Пеевски от комфортната му зона.
Според народния представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ самият премиер е заложник на цялата тази ситуация, при която Пеевски за пети път идва в парламента, за да спасява правителството.
