          Искрен Арабаджиев: Искахме да изкараме Пеевски и Борисов от комфортната им зона

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Искахме да изкараме Пеевски и Борисов от комфорта да влизат в НС с колите си.“

          Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Искрен Арабадижиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ „Николай Колев.

          Арабаджиев обясни, че акцията, при която от формацията му блокираха входовете на Народното събрание, през които може да се минава с автомобили, е била успешна и е извадила Делян Пеевски от комфортната му зона.

          „Хората, които се опитваме да създадем някакъв ред в държавата и да има работещи институции, виждате какви атаки има срещу нас“, посочи още гостът.

          Делян Пеевски влезе в парламента пеша (ВИДЕО) Делян Пеевски влезе в парламента пеша (ВИДЕО)

          Според народния представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ самият премиер е заложник на цялата тази ситуация, при която Пеевски за пети път идва в парламента, за да спасява правителството.

