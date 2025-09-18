Историческа визита: Тържествена вечеря в чест на президента Тръмп в Уиндзор

С много кралски почести и пищен банкет в замъка Уиндзор приключи първият ден от историческото второ държавно посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство.
Официалната вечеря бе подготвяна в продължение на шест месеца, с изключително внимание към всеки детайл – от подредбата на масата до подбраните вина и коняци. Гостите, общо 160 души, бяха посрещнати с портвайн от 1945 г. – символично отбелязващ 45-ия президентски мандат на Тръмп – и коняк от 1912 г., годината на раждане на майка му в Шотландия.
По време на вечерята крал Чарлз III подчерта дълбоките исторически, културни и стратегически връзки между Великобритания и Съединените щати:
Президентът Тръмп отвърна с високо оценяване на специалните отношения между двете нации:
Той добави, че връзката между САЩ и Великобритания е „като две ноти в един акорд – красиви сами по себе си, но предназначени да звучат заедно“, подчертавайки общата история, културна близост и споделени ценности.
Протокол и жестове на внимание
При пристигането в замъка Уиндзор президентът Тръмп отново вървя пред монарха – този път крал Чарлз III. За да избегне спекулации относно евентуално нарушение на протокола, кралят умишлено покани Тръмп да мине пред него – жест, оценен от кралските кореспонденти като стратегически и дипломатичен.
Кралското семейство посрещна американския президент и първата дама Мелания Тръмп с почести, сравними с тези за рождения ден на монарха. Цялото събитие се проведе в сигурността на замъка, далеч от протестните демонстрации в столицата.
Демонстрации и арести в Лондон
В същото време в Лондон се проведоха масови демонстрации под надслов „Спрете Тръмп“, организирани от над 50 неправителствени организации. Протестиращите отправиха обвинения срещу американския президент за насърчаване на расизъм и крайнодясна идеология.
Четирима души бяха арестувани заради прожекции върху кулите на Уиндзор с изображения на Доналд Тръмп и покойния финансист Джефри Епстийн. Властите се стремят темата да бъде избегната по време на предстоящата официална пресконференция между Тръмп и британския премиер.
Икономически измерения
Очаква се по време на визитата да бъдат обявени американски инвестиции на стойност близо 150 милиарда паунда, с потенциал за създаване на около 8000 нови работни места. Въпреки икономическите ползи, част от британската общественост изразява притеснение, че политическата и моралната цена на посещението е твърде висока.
Мелания Тръмп и модни послания
Първата дама Мелания Тръмп отново привлече вниманието на медиите. За официалната част тя избра шапка, символизираща сдържаност, според модни анализатори – с цел да постави прожекторите върху съпруга си. По време на вечерята обаче тя се появи с елегантна рокля с голи рамене и розов колан – тълкувано от медиите като заявка за по-смела роля на президентската двойка в бъдеще.
