Историческа визита: Тържествена вечеря в чест на президента Тръмп в Уиндзор

С много кралски почести и пищен банкет в замъка Уиндзор приключи първият ден от историческото второ държавно посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

Официалната вечеря бе подготвяна в продължение на шест месеца, с изключително внимание към всеки детайл – от подредбата на масата до подбраните вина и коняци. Гостите, общо 160 души, бяха посрещнати с портвайн от 1945 г. – символично отбелязващ 45-ия президентски мандат на Тръмп – и коняк от 1912 г., годината на раждане на майка му в Шотландия.

По време на вечерята крал Чарлз III подчерта дълбоките исторически, културни и стратегически връзки между Великобритания и Съединените щати:

„Нашите страни имат най-близките отношения, познати досега в областта на отбраната, сигурността и разузнаването. В две световни войни се сражавахме заедно, за да победим силите на тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мира“, заяви кралят.

Президентът Тръмп отвърна с високо оценяване на специалните отношения между двете нации:





„Свързват ни историята и съдбата, любовта и езикът, както и трансцендентните връзки на културата, традицията, родословието и съдбата. Ние сме като две ноти в един акорд или два стиха от едно и също стихотворение, всеки от които е красив сам по себе си, но всъщност са предназначени да бъде изпълнени заедно. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима“, каза на свой ред Тръмп.

Протокол и жестове на внимание

При пристигането в замъка Уиндзор президентът Тръмп отново вървя пред монарха – този път крал Чарлз III. За да избегне спекулации относно евентуално нарушение на протокола, кралят умишлено покани Тръмп да мине пред него – жест, оценен от кралските кореспонденти като стратегически и дипломатичен.

Кралското семейство посрещна американския президент и първата дама Мелания Тръмп с почести, сравними с тези за рождения ден на монарха. Цялото събитие се проведе в сигурността на замъка, далеч от протестните демонстрации в столицата.

Демонстрации и арести в Лондон

В същото време в Лондон се проведоха масови демонстрации под надслов „Спрете Тръмп“, организирани от над 50 неправителствени организации. Протестиращите отправиха обвинения срещу американския президент за насърчаване на расизъм и крайнодясна идеология.

Четирима души бяха арестувани заради прожекции върху кулите на Уиндзор с изображения на Доналд Тръмп и покойния финансист Джефри Епстийн. Властите се стремят темата да бъде избегната по време на предстоящата официална пресконференция между Тръмп и британския премиер.

Икономически измерения

Очаква се по време на визитата да бъдат обявени американски инвестиции на стойност близо 150 милиарда паунда, с потенциал за създаване на около 8000 нови работни места. Въпреки икономическите ползи, част от британската общественост изразява притеснение, че политическата и моралната цена на посещението е твърде висока.

Мелания Тръмп и модни послания

Първата дама Мелания Тръмп отново привлече вниманието на медиите. За официалната част тя избра шапка, символизираща сдържаност, според модни анализатори – с цел да постави прожекторите върху съпруга си. По време на вечерята обаче тя се появи с елегантна рокля с голи рамене и розов колан – тълкувано от медиите като заявка за по-смела роля на президентската двойка в бъдеще.