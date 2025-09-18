Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера

Сирия планира да подпише няколко ключови споразумения в областта на сигурността и военната сфера с Израел до края на годината, съобщи анонимен източник от сирийското външно министерство пред АФП.

- Реклама -

Ако това се реализира, то ще представлява значим дипломатически пробив, след свалянето на дългогодишния лидер Башар Асад през декември.

Първо посещение във Вашингтон от 25 години

В същия ден сирийският външен министър Асад ал-Шейбани пристигна във Вашингтон за първото официално посещение на сирийски външен министър там от 1999 г.

„Има напредък в преговорите с Израел“, каза източникът, като уточни, че „първоначално това ще бъдат предимно военни споразумения и такива в областта на сигурността“. Според него приоритет ще бъде споразумение за прекратяване на израелските военни операции в Сирия.

Държавната телевизия потвърди визитата на Шейбани в САЩ, като дипломатически източник допълни, че целта е да се обсъди премахването на останалите американски санкции срещу Сирия.

Контекст и международен натиск

САЩ вече премахнаха голяма част от санкциите, наложени при управлението на Асад, след като ислямистка бунтовническа коалиция свали режима му.

Вашингтон настоява за споразумение за прекратяване на враждебните действия между Сирия и Израел, които технически са във война от 1948 г.

От декември Израел е разположил войски в буферна зона под наблюдението на ООН, разделяща силите на двете страни. В същото време израелската армия е извършила стотици удари по сирийска територия, паралелно с директни преговори с новото ръководство в Дамаск.