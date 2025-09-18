Ивелин Първанов: С всяка година водопреносната мрежа се влошава

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ивелин Първанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Първанов обясни, че според редица специалисти е нямало да се стигне до толкова сериозен проблем, ако е бил останал големият водопровод, който е свързвал язовир Сопот с градовете Ловеч и Плевен. Той подчерта, че именно този водопровод е стигал до най-високия квартал на Ловеч.
Народният представител обясни, че е необходимо просто да се закупят тръби и да се пусне отново водата от язовир Сопот. Той посочи, че все пак ще има някои малки технически неудобства. Едното било свързано с незаконното строителство на няколко вили в чашата на язовира, а другото – необходимостта да се подменя водопреносната мрежа.
Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ивелин Първанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Първанов обясни, че според редица специалисти е нямало да се стигне до толкова сериозен проблем, ако е бил останал големият водопровод, който е свързвал язовир Сопот с градовете Ловеч и Плевен. Той подчерта, че именно този водопровод е стигал до най-високия квартал на Ловеч.
Народният представител обясни, че е необходимо просто да се закупят тръби и да се пусне отново водата от язовир Сопот. Той посочи, че все пак ще има някои малки технически неудобства. Едното било свързано с незаконното строителство на няколко вили в чашата на язовира, а другото – необходимостта да се подменя водопреносната мрежа.