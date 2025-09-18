Ивелин Първанов: С всяка година водопреносната мрежа се влошава

„С всяка година водопреносната мрежа се влошава и загубите на вода нарастват.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ивелин Първанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Първанов обясни, че според редица специалисти е нямало да се стигне до толкова сериозен проблем, ако е бил останал големият водопровод, който е свързвал язовир Сопот с градовете Ловеч и Плевен. Той подчерта, че именно този водопровод е стигал до най-високия квартал на Ловеч.

„През 90-те години това беше разкопано и от активисти на ДПС беше продадено за скрап. Имам предвид тръбите, които са там, но трасето все още съществува. Това отбелязано трасе може да бъде възстановено само за няколко месеца“, заяви още гостът.

Народният представител обясни, че е необходимо просто да се закупят тръби и да се пусне отново водата от язовир Сопот. Той посочи, че все пак ще има някои малки технически неудобства. Едното било свързано с незаконното строителство на няколко вили в чашата на язовира, а другото – необходимостта да се подменя водопреносната мрежа.