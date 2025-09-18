ИЗВЪНРЕДНО: Полицай издъхна на протеста в центъра на София (ВИДЕО)

Полицай, ангажиран с охраната на протеста пред Народното събрание, е починал днес, потвърдиха за bTV от Министерството на вътрешните работи.

Служителят на реда се е почувствал зле и е бил откаран с линейка от района на парламента. Въпреки усилията на лекарите, по-късно е издъхнал в болница. Причината за смъртта все още не е официално обявена.

Протестът се провежда в деня на вота на недоверие към правителството.

По-рано тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа за кмета на Варна Благомир Коцев, който заедно с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста.