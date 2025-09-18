ИЗВЪНРЕДНО: Полицай издъхна на протеста в центъра на София (ВИДЕО)

Полицай, ангажиран с охраната на протеста пред Народното събрание, е починал днес, потвърдиха за bTV от Министерството на вътрешните работи.
Служителят на реда се е почувствал зле и е бил откаран с линейка от района на парламента. Въпреки усилията на лекарите, по-късно е издъхнал в болница. Причината за смъртта все още не е официално обявена.
Протестът се провежда в деня на вота на недоверие към правителството.
По-рано тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа за кмета на Варна Благомир Коцев, който заедно с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста.
Жалко за човека но когато те ви бият се оплаквате епо някога
Тъпаци, всеки ден, издъхват стотици достойни хора, за които, никой не разбира. Какво като е полицай? Просто, е бил на работа. Толкоз!
Съболезнования!
Поклон
Това повишение на заплатите са обречени на много неща. Нямат право да се противопоставят за нищо. Можеш не можеш, включително не включва трябва да изпълняват нарежданията на шефовете си . Съболезнования на близките! Момчета не си рискуваите живота всичко да е на всяка цена. Не всичко в живота е пари!
Как може срам и грях на БЪЛГАРСКИЯ!
Жалко за човека
Bog da prosti nikoi ne zaslujava …..
Мир на душата му 🙏
Безсрамие.. Да.. БОЙКО е прав.. ЛОШ МАТЕРИАЛ 🤬
Некачествено бело…дилърът е виновен
Всичко се връща.. Злобата изяжда човека 🤬
Тъжно и реално
Който възстава срещу народа си нищо хубаво не го чака ……
Светла му памет на човека !Съболезнования на близките !И тяхната работа не е лесна и между тях има качествени хора
Марио Иванович,не злобни,а до болка – ОТКРОВЕННИ! КАКВА РАБОТА??????
ДА ПАЗИ И ЗАЩИТАВА ИЛИ ДА БИЕ И ЗАТВАРЯ! ДА ИЗПУКАТ,ВСИЧКИ!
Татяна Димкина,невежа ли си или тъпа? Коя си ти,/говоря на Ти,от НЕУВАЖЕНИЕ/! ИМА СЪД,ПРОКУРАТУРА,ТЕ РЕШАВАТ.
А Борисов,Пеевски и куп още.Невежество,прерастнало в диагноза.
Ако е имал съвест,да се е махнал.Слушат и тормозят хората,за пари,облаги.Да мрат! Колко от тях не покриват норми за физическа подготовка,не се явяват на уречените дни,като вземат болнични.Човек трябва да има и съвест,а те,слушат мафиотите.
Нормалное полицаи със пенции или със толкова пенсия нямат място там.
Малко ли са тормозени и те.И между тях има съвестни хора.
Нормално теса пенсионери.сичките
Много злобни коментари!Ужас!
Толкова злоба и лоши коментари, ужас . Тоя народ нещо…
Стоян Хазаев копелето си ти злоба такъв
Vasko Barov долни отрепки
Светлина на пътя му!
Професията е рискова !
Поклон .Съболезнования на близките.
Дай боже всичките да издъхнат! Защо полицията не премине на страната на българския народ! Ами охранява мафията!!!!
Нека си помисли добре полицията защо няма състрадания от повечето коментиращи.
На бойното поле няма състрадание.
Пазят предателите и укро байряка от народната любов.
Платени наемници – 50% увеличени заплати.
Да мрът майка им мръсна
Кой прати толкова полицаи там?.Шиши
Ето Как умират Полицайи Подкоманда на Мафията
Наказание
Има още да видим от изродщината царуваща на територията на РБългария.
Да загубиш живота си в защита на Боко и Шиши……
Съболезнования
Светлина по пътя му….
СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА БЛИЗКИТЕ
ДЕМОКРАЦИЯ====ЦЯЛАТА ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!
А НЕ ДА ИМ СЕ МОЛИ НАРОДА?????
Христо Гебрев
Стоян Хазаев Каква злоба,какъв срам
Надя Николова срам няма долни отрепки са
Бог да го прости човека,съболезнования за семейството му.
И вие двамата Асен и Кирил трябваше да сте там в затвора
Татяна Димкина И ВИЕ ДВАМАТА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ТРЯБВАШЕ ДА СТЕ ТАМ В ЗАТВОРА
Естествено.всеки човешки живот е свиден и най вече от безумието на управници.
ТРЯБВА ДА ПРАЗБЕРАТ ЧЕ СА НА СТРАНАТА НА НАРОДА А НЕ ДА ПАЗЯТ МАФИЯТА