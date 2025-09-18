НА ЖИВО
          Начало

          ИЗВЪНРЕДНО: Полицай издъхна на протеста в центъра на София (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Полицай, ангажиран с охраната на протеста пред Народното събрание, е починал днес, потвърдиха за bTV от Министерството на вътрешните работи.

          Служителят на реда се е почувствал зле и е бил откаран с линейка от района на парламента. Въпреки усилията на лекарите, по-късно е издъхнал в болница. Причината за смъртта все още не е официално обявена.

          Протестът се провежда в деня на вота на недоверие към правителството.

          По-рано тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа за кмета на Варна Благомир Коцев, който заедно с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста.

          - Реклама -

          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...
          Правосъдие

          Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

          Камелия Григорова -
          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата...
          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна

          2. Тъпаци, всеки ден, издъхват стотици достойни хора, за които, никой не разбира. Какво като е полицай? Просто, е бил на работа. Толкоз!

          5. Това повишение на заплатите са обречени на много неща. Нямат право да се противопоставят за нищо. Можеш не можеш, включително не включва трябва да изпълняват нарежданията на шефовете си . Съболезнования на близките! Момчета не си рискуваите живота всичко да е на всяка цена. Не всичко в живота е пари!

          15. Светла му памет на човека !Съболезнования на близките !И тяхната работа не е лесна и между тях има качествени хора

          16. Марио Иванович,не злобни,а до болка – ОТКРОВЕННИ! КАКВА РАБОТА??????
            ДА ПАЗИ И ЗАЩИТАВА ИЛИ ДА БИЕ И ЗАТВАРЯ! ДА ИЗПУКАТ,ВСИЧКИ!

          17. Татяна Димкина,невежа ли си или тъпа? Коя си ти,/говоря на Ти,от НЕУВАЖЕНИЕ/! ИМА СЪД,ПРОКУРАТУРА,ТЕ РЕШАВАТ.
            А Борисов,Пеевски и куп още.Невежество,прерастнало в диагноза.

          18. Ако е имал съвест,да се е махнал.Слушат и тормозят хората,за пари,облаги.Да мрат! Колко от тях не покриват норми за физическа подготовка,не се явяват на уречените дни,като вземат болнични.Човек трябва да има и съвест,а те,слушат мафиотите.

          28. Дай боже всичките да издъхнат! Защо полицията не премине на страната на българския народ! Ами охранява мафията!!!!

            • На бойното поле няма състрадание.
              Пазят предателите и укро байряка от народната любов.
              Платени наемници – 50% увеличени заплати.

