Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията

Нетърпимостта към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски трябва да ни припомни 2013 г., когато тя се изля в един граждански протест – много солиден, който продължи дълго време. Това каза в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич журналистът Юлиана Методиева.
- Реклама -
Тя обаче попита дали не е късно, „защото Делян Пеевски вече изнасили демокрацията“.
Тя даде пример с парламента и липсата на изказвания на Пеевски от трибуната. Според нея изявленията на лидера на ДПС-Ново начало пред журналисти са израз на неуважение към представителите на медии, тъй като те не могат да си задават въпросите към него.
Тя оприличи Асен Василев и Кирил Петков на Давид, изправили се срещу Голиат по време на инцидента от тази сутрин. Според Методиева не сегашният и бившият лидер на „Продължаваме промяната“ трябва да са уплашени, а Бойко Борисов.
Нетърпимостта към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски трябва да ни припомни 2013 г., когато тя се изля в един граждански протест – много солиден, който продължи дълго време. Това каза в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич журналистът Юлиана Методиева.
- Реклама -
Тя обаче попита дали не е късно, „защото Делян Пеевски вече изнасили демокрацията“.
Тя даде пример с парламента и липсата на изказвания на Пеевски от трибуната. Според нея изявленията на лидера на ДПС-Ново начало пред журналисти са израз на неуважение към представителите на медии, тъй като те не могат да си задават въпросите към него.
Тя оприличи Асен Василев и Кирил Петков на Давид, изправили се срещу Голиат по време на инцидента от тази сутрин. Според Методиева не сегашният и бившият лидер на „Продължаваме промяната“ трябва да са уплашени, а Бойко Борисов.