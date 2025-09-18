Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията

Нетърпимостта към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски трябва да ни припомни 2013 г., когато тя се изля в един граждански протест – много солиден, който продължи дълго време. Това каза в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич журналистът Юлиана Методиева.

- Реклама -

Тя обаче попита дали не е късно, „защото Делян Пеевски вече изнасили демокрацията“.

„Институциите на демокрацията биват напълно овладени от него, въпреки че не знам кой не знае в нашата политическа и медийна среда какво е Делян Пеевски, какво означава „олигархът Делян Пеевски“, какво означава неговото минало, това, че той е съден по закона „Магнитски““, каза Методиева.

Тя даде пример с парламента и липсата на изказвания на Пеевски от трибуната. Според нея изявленията на лидера на ДПС-Ново начало пред журналисти са израз на неуважение към представителите на медии, тъй като те не могат да си задават въпросите към него.

„Това е много смущавашо, тъй като свободата на словото плюс парламентаризмът са най-базисните неща за една демокрация, върху която Делян Пеевски преминава от 2013 г., даже от 2010 г. насам, с все по-нестихваща сила“, отбеляза Методиева.

Тя оприличи Асен Василев и Кирил Петков на Давид, изправили се срещу Голиат по време на инцидента от тази сутрин. Според Методиева не сегашният и бившият лидер на „Продължаваме промяната“ трябва да са уплашени, а Бойко Борисов.