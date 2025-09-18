Кирил Петков: Двамата „дебелаци“ трябва да свикнат да се движат между хората

„Тук сме, за да кажем, че не може през 2025 г. да има политически заттворници в България.“ Това заяви пред БТВ Кирил Петков от ПП след акция пред парламента в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов, при която няколко автомобила блокираха тази сутрин входовете към служебния паркинг на Народното събрание.

„Не е нормално четирима души, без осъдителна присъда, да стоят вече втори месец в ареста с право на 1 час на ден слънчева светлина и са хапани по 20 пъти на нощ от дървеници.

„Другото, което не е нормално – искаме народните представители да са равни. Най-скъпият автомобил в НСО, по-скъпа от на премиера, се дава на Пеевски, с който той идва в НС. Страх го е да проходи дори 5 метра по тротоара, влиза през служебния вход и прави само 2 крачки.“