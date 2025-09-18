НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Начало България Общество

          Кметът на район „Искър“: Искаме незабавна среща с „Топлофикация“

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Жителите на столичния район „Искър“ ще останат без парно и топла вода за близо три месеца. От 2 октомври до 30 декември 2025 г. „Топлофикация София“ планира да спре топлоподаването в части от района, включително квартал „Дружба 2“, заради планирани ремонтни дейности.

          Новината съобщи кметът на района Петко Краев във фейсбук. Той заяви, че е поискал незабавна среща с ръководството на „Топлофикация“, която трябва да се проведе още тази седмица.

          Основните въпроси, които ще постави кметът:

          • Колко голяма е аварията и може ли ремонтът да бъде отложен за летния сезон?
          • Ако това не е възможно – какви ще бъдат обезщетенията за абонатите?
          • Как ще се осигурят парно и топла вода за детските градини и училищата в района?
          • Какви мерки ще предприеме Столична община за защита на жителите на Искър?

          „Разбира се, ще уведомя незабавно жителите на район „Искър“ за отговорите на тези въпроси“, написа Краев.

          Спирането на топлоподаването в началото на отоплителния сезон предизвика остра реакция сред жителите на „Дружба 2“, които ще останат без отопление и топла вода до празниците.

          

          

