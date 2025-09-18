Кметът на район „Искър“: Искаме незабавна среща с „Топлофикация“

Жителите на столичния район „Искър“ ще останат без парно и топла вода за близо три месеца. От 2 октомври до 30 декември 2025 г. „Топлофикация София“ планира да спре топлоподаването в части от района, включително квартал „Дружба 2“, заради планирани ремонтни дейности.
Новината съобщи кметът на района Петко Краев във фейсбук. Той заяви, че е поискал незабавна среща с ръководството на „Топлофикация“, която трябва да се проведе още тази седмица.
Основните въпроси, които ще постави кметът:
Колко голяма е аварията и може ли ремонтът да бъде отложен за летния сезон?
Ако това не е възможно – какви ще бъдат обезщетенията за абонатите?
Как ще се осигурят парно и топла вода за детските градини и училищата в района?
Какви мерки ще предприеме Столична община за защита на жителите на Искър?
Спирането на топлоподаването в началото на отоплителния сезон предизвика остра реакция сред жителите на „Дружба 2“, които ще останат без отопление и топла вода до празниците.
