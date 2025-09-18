Костадинов към ГЕРБ: Като не ви е страх, защо сте извикали ченгетата?

„Възраждане“ излезе с декларация от парламентарната трибуна заради засиленото полицейско присъствие около сградата на Народното събрание.
Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че МВР присъства по улиците на България „само в два случая – когато трябва да дебне в храстите, за да глобява водачи и да им вземе книжката, защото продъненият бюджет не може да се пълни по друг начин, или когато има протести“.
По думите му парламентът е „блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта“.
Той допълни, че въпреки че протестът е обявен за 14:00 ч., полицията е завардила подходите към парламента още от 6:30 сутринта.
В отговор на реплики от ГЕРБ-СДС, Костадинов попита:
Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че когато „един режим се обърне срещу народа си, задължение на народа е да го свали“.
Затова е прав Костадин може да не го казва от сърце но е прав приказките му са точни
Тука е абсолютно прав варненския Костадин задължение на народа е когато има диктатура и то фашистка особено и бандитска народът веднага с оръжие на въстание и да бъдат ликвидирани и вкарани в затвора пълна конфискация това е спасението друго няма
Само полицията ще ви озапти.
Много голям лъжец.
Кой ги хрантути с данъците си въпросните органи??? И реално какво друго вършат освен да пазят дебели миризливи задници на шепа мафиотска шлака,а????
Предател!
Родната полиция ги пази .от народната любов .
Не са ченгета,а охрана на частни лица с държавни (наши) пари!
Истински Държавник!
Буклук тебе не те ли е страх мушеник миризлив
Защото са страхливи! Само слабите са страхливи и жестоки!