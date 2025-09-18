Костадинов към ГЕРБ: Като не ви е страх, защо сте извикали ченгетата?

„Възраждане“ излезе с декларация от парламентарната трибуна заради засиленото полицейско присъствие около сградата на Народното събрание.

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че МВР присъства по улиците на България „само в два случая – когато трябва да дебне в храстите, за да глобява водачи и да им вземе книжката, защото продъненият бюджет не може да се пълни по друг начин, или когато има протести“.

По думите му парламентът е „блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта“.

„Аз станах свидетел – нарочно дойдох пеша, то не че има друг начин да се дойде, защото всички входове към парламента са блокирани. Полицаите спират всеки, който минава покрай сградата. Защото са уплашени. Защото мутрите на ГЕРБ и ДПС треперят от страх“, каза Костадинов.

Той допълни, че въпреки че протестът е обявен за 14:00 ч., полицията е завардила подходите към парламента още от 6:30 сутринта.

В отговор на реплики от ГЕРБ-СДС, Костадинов попита:

„Като не ви е страх, защо сте извикали ченгетата отвън?“

Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че когато „един режим се обърне срещу народа си, задължение на народа е да го свали“.