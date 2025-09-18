Кузман Илиев: Ивайло Мирчев атакува сараите на Доган, а сега е с него

„Ивайло Мирчев атакува сараите на Доган, а сега е с него. Господин Радостин Василев пък беше заедно с ПП-ДБ и ги записа, след което ги пусна. Сега ето тези хора се събират.

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиев обясни, че самият той не защитава кабинета и допълни, че всички виждаме, че това правителство трябва да падне и всички виждаме, че то е незаконно.