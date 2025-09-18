НА ЖИВО
          Кузман Илиев: Ивайло Мирчев атакува сараите на Доган, а сега е с него

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Ивайло Мирчев атакува сараите на Доган, а сега е с него. Господин Радостин Василев пък беше заедно с ПП-ДБ и ги записа, след което ги пусна. Сега ето тези хора се събират.

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиев обясни, че самият той не защитава кабинета и допълни, че всички виждаме, че това правителство трябва да падне и всички виждаме, че то е незаконно.

          Кузман Илиев: Нашият бизнес работи в една отровна среда

          „Добре, ще го свалите, но вие ли ще вземете властта? Асен Василев ли ще вземе властта? Господин Радостин Василев нали говореше, че тези са там някакви схемаджии? Целият преход нали се борихме с Ахмед Доган? кой е създал Пеевски? Вие ли сте го създали, или аз съм го създал“, попита още гостът.

