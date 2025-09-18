Кузман Илиев: Ивайло Мирчев атакува сараите на Доган, а сега е с него

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Илиев обясни, че самият той не защитава кабинета и допълни, че всички виждаме, че това правителство трябва да падне и всички виждаме, че то е незаконно.
