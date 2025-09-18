НА ЖИВО
          Луис Енрике: С качеството на нашите футболисти не мога да бъда изненадан

          В сряда вечерта отборът на испанския наставник ПСЖ разби Аталанта с 3:0

          Снимка: БГНЕС
          Наставникът на Пари Сен Жермен – Луис Енрике, се изказа ласкаво по адрес на футболистите си след разгрома срещу Аталанта (4:0) при старта в Шампиондка лига. И в сряда впечатление правеше нетрадиционната позиция на Енрике на трибуните. Подобно на мача с Ланс, и срещу Аталанта той наблюдаваше първото полувреме от трибуните. 

          Енрике обясни причината за това си решение и отличи качеството на възпитаниците си пред Canal Plus. 

          „Правя същото, което направих и в последния двубой, защото отгоре получавам много информация, която мога да използвам на почивката. Да имам повече информация е важно за мен. Отдавна мислих как можем да добавим нещо към начина си на действие и винаги съм отворен за всичко, което може да подобри представянето ни.

          С качеството на нашите футболисти няма изненади“ – сподели испанецът. 

          В следващия двубой той ще се сблъска с бившия си отбор Барселона.

