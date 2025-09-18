Луис Енрике: С качеството на нашите футболисти не мога да бъда изненадан

Наставникът на Пари Сен Жермен – Луис Енрике, се изказа ласкаво по адрес на футболистите си след разгрома срещу Аталанта (4:0) при старта в Шампиондка лига. И в сряда впечатление правеше нетрадиционната позиция на Енрике на трибуните. Подобно на мача с Ланс, и срещу Аталанта той наблюдаваше първото полувреме от трибуните.

Енрике обясни причината за това си решение и отличи качеството на възпитаниците си пред Canal Plus.

„Правя същото, което направих и в последния двубой, защото отгоре получавам много информация, която мога да използвам на почивката. Да имам повече информация е важно за мен. Отдавна мислих как можем да добавим нещо към начина си на действие и винаги съм отворен за всичко, което може да подобри представянето ни.

С качеството на нашите футболисти няма изненади“ – сподели испанецът.

В следващия двубой той ще се сблъска с бившия си отбор Барселона.