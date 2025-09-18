Макрон ще доказва в съда, че съпругата му Бриджит е жена

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит ще представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да опровергаят твърдения, че първата дама е родена мъж.

Документацията е част от дело за клевета срещу консервативната инфлуенсърка Кандис Оуенс, която многократно е твърдяла, без доказателства, че Брижит Макрон е преминала през транзиция.

Адвокатът на семейство Макрон, Том Клеър, обяви пред Би Би Си, че ще бъдат представени „експертни показания с научен характер“, включително снимки на Бриджит Макрон като бременна.

„Невероятно обезпокоително е, че тя трябва да премине през този процес по толкова публичен начин. Но е готова да го направи и е твърдо решена да докаже истината“, заяви Клеър.

През юли семейство Макрон заведе дело в щата Делауеър, обвинявайки Оуенс, че е игнорирала всички достоверни доказателства и е дала трибуна на „конспиративни теоретици и доказани клеветници“.