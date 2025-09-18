НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Макрон ще оспорва в САЩ твърденията, че съпругата му е родена мъж

          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж.

          Адвокатът на семейството Том Клеър обяви пред Би Би Си, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

          Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

          Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

          ИЗТОЧНИК: БГНЕС

          1 коментар

          1. Сега остава Макрон да заведе дело за доказване, че съппугата му не е на годините на майка му, а може би и на баба му. Може да се успокояваме, че не сме най-тъпата нация ако се сравтяваме с безумния избор за президент на французите.

