Макрон ще оспорва в САЩ твърденията, че съпругата му е родена мъж

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж.

- Реклама -

Адвокатът на семейството Том Клеър обяви пред Би Би Си, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

ИЗТОЧНИК: БГНЕС