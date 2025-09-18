Макрон ще оспорва в САЩ твърденията, че съпругата му е родена мъж

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж.
Адвокатът на семейството Том Клеър обяви пред Би Би Си, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.
Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.
ИЗТОЧНИК: БГНЕС
Сега остава Макрон да заведе дело за доказване, че съппугата му не е на годините на майка му, а може би и на баба му. Може да се успокояваме, че не сме най-тъпата нация ако се сравтяваме с безумния избор за президент на французите.