„Малка Мис и Малък Мистър България“ 2025 превземат ефира на „Евроком“

Владислав Славов и децата на България превземат екрана с „Малка Мис и Малък Мистър България



От 20 септември – три поредни съботи от 20:00 ч. по телевизия „Евроком“ ще се излъчва най-вълшебният детски спектакъл на годината

След грандиозния успех на живо в Бургас, приказният конкурс „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“ идва в ефира на телевизия „Евроком“. От 20 септември, в три поредни съботни вечери от 20:00 часа, зрителите ще имат уникалната възможност да се потопят в магията на събитието, което превърна Съединението в празник на детската красота и талант.

В центъра на сцената отново е Владислав Славов – най-популярният водещ на детски формати и лице на стотици телевизионни продукции. Неговата харизма и емоционални изпълнения превърнаха спектакъла в Бургас в истински празник за малки и големи.

По време на излъчването зрителите ще се насладят на блестящите изпълнения на децата от цяла България, на трогателния рецитал на Владислав Славов и на финалната кулминация – песента „Песен за мир“, която превърна конкурса в символ на обединение и доброта.

Телевизионната премиера ще покаже и специалната изненада за TikTok феновете: дискотечният ремикс на „Облаче ле бяло“, представен на живо от Владислав Славов и децата пред над половин милион зрители онлайн.

Не пропускайте 20, 27 септември и 4 октомври, от 20:00 ч. по телевизия „Евроком“ – вечери, които ще ви върнат в най-чистия и светъл свят на детските мечти и ще ви напомнят, че мирът и добротата започват от усмивките на нашите деца.