НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Манчестър Сити ликува, 10-членната неаполитанска стена рухна два пъти

          Кратко завръщане за Де Бройне на „Етихад“

          0
          33
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити спечели с 2:0 срещу Наполи в първи кръг от Шампионска лига, основната фаза на турнира. Попадения на Ерлинг Холанд и Жереми Доку през втората част донесоха успеха на „гражданите“ над тима на Антонио Конте. Шансовете на партенопеите на „Етихад“ се изпариха в 20-ата минута, когато Джовани Ди Лоренцо бе изгонен за влизане като последен човек срещу Холанд.

          - Реклама -

          След 9 минути игра дойде първата интересна ситуация. Тижани Райндерс стреля от дъгата, но за високия Ваня Милинкович-Савич не бе проблем да избие над напречната греда. При последвалия корнер Жереми Доку бе оставен непокрит, ала не можа да завърши добре.

          Партенопеите отговориха с мощен пробив на Леонардо Спинацола, развинтил Абдукодир Хусанов по крилото. И в тази ситуация нямаше хубав изстрел към вратата. Италианците имаха още един шанс – Беукема стреля с глава, а Донарума показа блестящ рефлекс и спаси.

          Малко след това Джовани Ди Лоренцо остави своите с 10 души на терена. Капитанът на Наполи закъсня с шпагат в краката на Ерлинг Холанд, а Феликс Цвайер се нуждаеше от ВАР преглед, за да изгони опитния италианец.

          След няколко минути анализи Конте и помощниците му се решиха на смяна, с която да скрепят защитата. Кевин Де Бройне, бившият футболист на Ман Сити, напусна с овации „Етихад“, а на мястото му влезе Матиас Оливера.

          Сити веднага наложи натиск и удар с глава на Холанд мина над вратата на Милинкович-Савич. Сръбският вратар улови и нисък изстрел на Фил Фодън, както и много силен удар от воле на Родри.

          В продължението на първата част Матео Политано спаси вратата си от гол. Фланговият футболист се хвърли самопожертвователно само на няколко метра пред голлинията и успя в целта си – Ман Сити не отбеляза, а Милинкович-Савич спаси.

          В 56-ата минута Ман Сити най-сетне успя да пробие неаполитанската стена. Фодън намери с много елегантен пас Холанд, прехвърляйки отбраната на гостите. Норвежецът изскочи пред Милинкович-Савич и с глава съумя да го преодолее – 1:0.

          Десетина минути по-късно „гражданите“ нанесоха втори удар. Жереми Доку се измъкна между трима футболисти на „адзурите“ и намери далечния ъгъл на Милинкович-Савич за 2:0.

          Манчестър Сити спечели с 2:0 срещу Наполи в първи кръг от Шампионска лига, основната фаза на турнира. Попадения на Ерлинг Холанд и Жереми Доку през втората част донесоха успеха на „гражданите“ над тима на Антонио Конте. Шансовете на партенопеите на „Етихад“ се изпариха в 20-ата минута, когато Джовани Ди Лоренцо бе изгонен за влизане като последен човек срещу Холанд.

          - Реклама -

          След 9 минути игра дойде първата интересна ситуация. Тижани Райндерс стреля от дъгата, но за високия Ваня Милинкович-Савич не бе проблем да избие над напречната греда. При последвалия корнер Жереми Доку бе оставен непокрит, ала не можа да завърши добре.

          Партенопеите отговориха с мощен пробив на Леонардо Спинацола, развинтил Абдукодир Хусанов по крилото. И в тази ситуация нямаше хубав изстрел към вратата. Италианците имаха още един шанс – Беукема стреля с глава, а Донарума показа блестящ рефлекс и спаси.

          Малко след това Джовани Ди Лоренцо остави своите с 10 души на терена. Капитанът на Наполи закъсня с шпагат в краката на Ерлинг Холанд, а Феликс Цвайер се нуждаеше от ВАР преглед, за да изгони опитния италианец.

          След няколко минути анализи Конте и помощниците му се решиха на смяна, с която да скрепят защитата. Кевин Де Бройне, бившият футболист на Ман Сити, напусна с овации „Етихад“, а на мястото му влезе Матиас Оливера.

          Сити веднага наложи натиск и удар с глава на Холанд мина над вратата на Милинкович-Савич. Сръбският вратар улови и нисък изстрел на Фил Фодън, както и много силен удар от воле на Родри.

          В продължението на първата част Матео Политано спаси вратата си от гол. Фланговият футболист се хвърли самопожертвователно само на няколко метра пред голлинията и успя в целта си – Ман Сити не отбеляза, а Милинкович-Савич спаси.

          В 56-ата минута Ман Сити най-сетне успя да пробие неаполитанската стена. Фодън намери с много елегантен пас Холанд, прехвърляйки отбраната на гостите. Норвежецът изскочи пред Милинкович-Савич и с глава съумя да го преодолее – 1:0.

          Десетина минути по-късно „гражданите“ нанесоха втори удар. Жереми Доку се измъкна между трима футболисти на „адзурите“ и намери далечния ъгъл на Милинкович-Савич за 2:0.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Какво стана във футболните първенства на Европа в петък?

          Николай Минчев -
          Испания - Ла Лига: Бетис - Реал Сосиедад 3:1 Германия - Бундеслига: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 Италия - Серия А: Лече - Каляри 1:2 Франция - Лига 1: Лион -...
          Футбол

          Жизнено важен успех за Спартак Варна срещу Монтана

          Николай Минчев -
          Спартак Варна прекъсна добрата поредица на новака Монтана в Първа лига. В откриващ двубой от деветия кръг на шампионата "соколите" надвиха съперника на "Огоста"...
          Футбол

          Сините остават на върха в таблицата – Левски и Лудогорец се занулиха в дербито на кръга

          Николай Минчев -
          Левски и Лудогорец направиха нулево равенство в дербито от деветия кръг на Първа лига. С това разликата на върха в първенството остава две точки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions