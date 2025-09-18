Манчестър Сити ликува, 10-членната неаполитанска стена рухна два пъти

Манчестър Сити спечели с 2:0 срещу Наполи в първи кръг от Шампионска лига, основната фаза на турнира. Попадения на Ерлинг Холанд и Жереми Доку през втората част донесоха успеха на „гражданите“ над тима на Антонио Конте. Шансовете на партенопеите на „Етихад“ се изпариха в 20-ата минута, когато Джовани Ди Лоренцо бе изгонен за влизане като последен човек срещу Холанд.

След 9 минути игра дойде първата интересна ситуация. Тижани Райндерс стреля от дъгата, но за високия Ваня Милинкович-Савич не бе проблем да избие над напречната греда. При последвалия корнер Жереми Доку бе оставен непокрит, ала не можа да завърши добре.

Партенопеите отговориха с мощен пробив на Леонардо Спинацола, развинтил Абдукодир Хусанов по крилото. И в тази ситуация нямаше хубав изстрел към вратата. Италианците имаха още един шанс – Беукема стреля с глава, а Донарума показа блестящ рефлекс и спаси.

Малко след това Джовани Ди Лоренцо остави своите с 10 души на терена. Капитанът на Наполи закъсня с шпагат в краката на Ерлинг Холанд, а Феликс Цвайер се нуждаеше от ВАР преглед, за да изгони опитния италианец.

След няколко минути анализи Конте и помощниците му се решиха на смяна, с която да скрепят защитата. Кевин Де Бройне, бившият футболист на Ман Сити, напусна с овации „Етихад“, а на мястото му влезе Матиас Оливера.

Сити веднага наложи натиск и удар с глава на Холанд мина над вратата на Милинкович-Савич. Сръбският вратар улови и нисък изстрел на Фил Фодън, както и много силен удар от воле на Родри.

В продължението на първата част Матео Политано спаси вратата си от гол. Фланговият футболист се хвърли самопожертвователно само на няколко метра пред голлинията и успя в целта си – Ман Сити не отбеляза, а Милинкович-Савич спаси.

В 56-ата минута Ман Сити най-сетне успя да пробие неаполитанската стена. Фодън намери с много елегантен пас Холанд, прехвърляйки отбраната на гостите. Норвежецът изскочи пред Милинкович-Савич и с глава съумя да го преодолее – 1:0.

Десетина минути по-късно „гражданите“ нанесоха втори удар. Жереми Доку се измъкна между трима футболисти на „адзурите“ и намери далечния ъгъл на Милинкович-Савич за 2:0.