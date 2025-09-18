НА ЖИВО
          Михайлов: Пеевски ми каза „мишка“, аз можеше да го нарека „прасе“

          Ново напрежение между парламентарните групи беляза днешния ден в Народното събрание. Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов се оплака пред журналисти, че при разминаване в коридорите на парламента председателят на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски го е нарекъл „мишка“.

          „Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, с възможно най-нежния глас ми каза „мишка“. Не е нормално това“, разказа Михайлов.

          Лидерът на „Величие“ допълни, че според него, ако един мъж иска да каже нещо на друг мъж, „трябва да му го каже в лицето, за да може и той да му отговори“.

          „Примерно аз можеше да го нарека „прасе“. Всеки един може да се нарече по различен начин. Хората си казват различни нежни наименования. Някои се наричат „пиленца“, други „патенца“, ние може да си казваме „мишка“ и „прасе“,“ добави още Михайлов.

