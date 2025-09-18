Михайлов: Пеевски ми каза „мишка“, аз можеше да го нарека „прасе“

Ново напрежение между парламентарните групи беляза днешния ден в Народното събрание. Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов се оплака пред журналисти, че при разминаване в коридорите на парламента председателят на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски го е нарекъл „мишка“.
Лидерът на „Величие“ допълни, че според него, ако един мъж иска да каже нещо на друг мъж, „трябва да му го каже в лицето, за да може и той да му отговори“.
