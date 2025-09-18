НАП с важна информация за данъчните декларации за 2025 г., които ще се подават през 2026 г.

Информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в Божурище. Събитието бе организирано от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и имаше за цел да разясни как ще протече правилното преизчисляване на валутата, какви са задълженията на търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕРБ), както и какви са правата на потребителите.

Сред участниците бяха директорът на НАП – София област Валя Крумова, както и експертите от КЗП – Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

Главният инспектор в КЗП Жанета Садразанова обяви, че от 1 януари 2026 г. в България официално ще бъде въведено еврото, при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Тя подчерта, че преходът ще бъде осъществен така, че да не се влоши финансовото положение на гражданите – всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се прилага правило за втория знак след десетичната запетая, като ще се отчита и третият знак. По отношение на вече сключени договори, Садразанова уточни, че техните условия ще останат непроменени.

Тя добави, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 г. цените ще се изписват едновременно в лева и в евро. При разплащания в лева, търговците ще връщат ресто в евро. В случаите на онлайн покупки в лева, ако след 1 януари 2026 г. възникне рекламация, възстановената сума ще бъде преведена в евро.

Садразанова още посочи, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти за спазване на правилата, а гражданите ще могат да подават сигнали за нередности чрез официалния сайт на комисията.