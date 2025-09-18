НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          НАП с важна информация за данъчните декларации за 2025 г., които ще се подават през 2026 г.

          0
          79
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в Божурище. Събитието бе организирано от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и имаше за цел да разясни как ще протече правилното преизчисляване на валутата, какви са задълженията на търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕРБ), както и какви са правата на потребителите.

          - Реклама -

          Сред участниците бяха директорът на НАП – София област Валя Крумова, както и експертите от КЗП – Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

          Главният инспектор в КЗП Жанета Садразанова обяви, че от 1 януари 2026 г. в България официално ще бъде въведено еврото, при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Тя подчерта, че преходът ще бъде осъществен така, че да не се влоши финансовото положение на гражданите – всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се прилага правило за втория знак след десетичната запетая, като ще се отчита и третият знак. По отношение на вече сключени договори, Садразанова уточни, че техните условия ще останат непроменени.

          Тя добави, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 г. цените ще се изписват едновременно в лева и в евро. При разплащания в лева, търговците ще връщат ресто в евро. В случаите на онлайн покупки в лева, ако след 1 януари 2026 г. възникне рекламация, възстановената сума ще бъде преведена в евро.

          Садразанова още посочи, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти за спазване на правилата, а гражданите ще могат да подават сигнали за нередности чрез официалния сайт на комисията.

          Информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в Божурище. Събитието бе организирано от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и имаше за цел да разясни как ще протече правилното преизчисляване на валутата, какви са задълженията на търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕРБ), както и какви са правата на потребителите.

          - Реклама -

          Сред участниците бяха директорът на НАП – София област Валя Крумова, както и експертите от КЗП – Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

          Главният инспектор в КЗП Жанета Садразанова обяви, че от 1 януари 2026 г. в България официално ще бъде въведено еврото, при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Тя подчерта, че преходът ще бъде осъществен така, че да не се влоши финансовото положение на гражданите – всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се прилага правило за втория знак след десетичната запетая, като ще се отчита и третият знак. По отношение на вече сключени договори, Садразанова уточни, че техните условия ще останат непроменени.

          Тя добави, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 г. цените ще се изписват едновременно в лева и в евро. При разплащания в лева, търговците ще връщат ресто в евро. В случаите на онлайн покупки в лева, ако след 1 януари 2026 г. възникне рекламация, възстановената сума ще бъде преведена в евро.

          Садразанова още посочи, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти за спазване на правилата, а гражданите ще могат да подават сигнали за нередности чрез официалния сайт на комисията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

          Златина Петкова -
          "Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера...
          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...
          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions