Напрежението на Карибите: Венецуела започва мащабни военни учения след американските удари

Венецуела стартира тридневни военни учения на остров Ла Орчила в Карибско море, съобщи министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес. В маневрите участват над 2500 военнослужещи, 12 военни кораба, 22 самолета, 20 лодки и артилерийски части.

Ученията включват репетиции на десанти, противовъздушна отбрана, операции с безпилотни летателни апарати, радиоелектронна борба и мисии на специалните сили. В тях участват както редовни войски, така и членове на Боливарската милиция, съставена от резервисти, партийни активисти, работници и пенсионери.

„Това е изява на един въоръжен и подготвен народ“, заяви Падрино по държавната телевизия.

Ескалиращо напрежение с Вашингтон

Маневрите идват на фона на ново изостряне в отношенията със САЩ. Президентът Доналд Тръмп обвини режима на Николас Мадуро, че толерира престъпни групировки, включително наркокартела „Трен де Арагуа“, който по-рано тази година Вашингтон определи като „чуждестранна терористична организация“.

От своя страна Мадуро нарече разполагането на американски кораби в региона „най-голямата заплаха за Венецуела от един век насам“.

Напрежението се засили след като Тръмп съобщи, че американски сили са унищожили кораб, превозващ наркотици от Венецуела, при което са загинали трима предполагаеми членове на картела. През последните дни САЩ твърдят, че са поразили три такива кораба и са убили общо 11 души.

Експерти по правата на човека от ООН осъдиха тези удари като „нарушения на международното морско право“.