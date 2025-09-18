НА ЖИВО
          Напрежението на Карибите: Венецуела започва мащабни военни учения след американските удари

          Снимка: almayadeen.net
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Венецуела стартира тридневни военни учения на остров Ла Орчила в Карибско море, съобщи министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес. В маневрите участват над 2500 военнослужещи, 12 военни кораба, 22 самолета, 20 лодки и артилерийски части.

          Ученията включват репетиции на десанти, противовъздушна отбрана, операции с безпилотни летателни апарати, радиоелектронна борба и мисии на специалните сили. В тях участват както редовни войски, така и членове на Боливарската милиция, съставена от резервисти, партийни активисти, работници и пенсионери.

          „Това е изява на един въоръжен и подготвен народ“, заяви Падрино по държавната телевизия.

          Мадуро: Венецуела ще се защити от „агресията“ на САЩ Мадуро: Венецуела ще се защити от „агресията“ на САЩ

          Ескалиращо напрежение с Вашингтон

          Маневрите идват на фона на ново изостряне в отношенията със САЩ. Президентът Доналд Тръмп обвини режима на Николас Мадуро, че толерира престъпни групировки, включително наркокартела „Трен де Арагуа“, който по-рано тази година Вашингтон определи като „чуждестранна терористична организация“.

          От своя страна Мадуро нарече разполагането на американски кораби в региона „най-голямата заплаха за Венецуела от един век насам“.

          Напрежението се засили след като Тръмп съобщи, че американски сили са унищожили кораб, превозващ наркотици от Венецуела, при което са загинали трима предполагаеми членове на картела. През последните дни САЩ твърдят, че са поразили три такива кораба и са убили общо 11 души.

          Венецуела обвини САЩ в „незаконно задържане“ на риболовен кораб Венецуела обвини САЩ в „незаконно задържане“ на риболовен кораб

          Експерти по правата на човека от ООН осъдиха тези удари като „нарушения на международното морско право“.

