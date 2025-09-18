НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Най-малко 19 души са починали от мозъкоядна амеба в Индия

          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Най-малко 19 души са загинали вследствие на рядка инфекция, причинена от мозъчна паразитна амеба, в южния индийски щат Керала. Случаят поражда сериозно безпокойство заради възможното разпространение на заболяването чрез сладководни басейни, съобщава The Independent.

          По данни на здравния департамент на щата, в Керала са регистрирани 70 случая на амебен менингоенцефалит, като 19 от тях са завършили със смърт – девет пациенти са починали само през септември.

          Сред жертвите са тримесечно бебе, 9-годишно момиче, 12-годишно момче и 52-годишна жена, които са издъхнали по време на лечение в болница в Козихкоде от средата на август.

          Заболяването, известно като първичен амебен менингоенцефалит (PAM), се причинява от Naegleria fowleri – свободноживеещ микроорганизъм, който унищожава мозъчната тъкан. Най-често се среща в топли сладководни басейни – езера, реки и замърсени почви.

