          Никола Барбутов остава в ареста, под парична гаранция излиза Петър Рафаилов

          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Софийският апелативен съд остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и пусна под гаранция от 10 000 лв бизнесмена Петър Рафаилов. Решението е окончателно. Магистратите се съвещаваха почти пет часа. 

          Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души – Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки „парична гаранция“.

          Според съда може да се направи обосновано предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени. Магистратите посочиха, че Барбутов, като бивш заместник-кмет, може да повлияе на разследването и на показанията на свидетели, които все още не са разпитани. Такава опасност за Рафаилов няма. 

          Съдът посочи още, че не може да определи дали твърдението на защитата за забавяне на прокуратурата в събирането на доказателства по делото може да повлияе на решението за мярката за неотклонение.

          ИЗТОЧНИК: ДАРИК

