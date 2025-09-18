НА ЖИВО
          Ново земетресение с магнитуд 7,8 край Далечния изток на Русия, издадено е предупреждение за цунами

          Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси крайбрежието на Камчатка в Далечния изток на Русия.

          Това съобщи Американската геоложка служба (USGS), дни след друго силно земетресение в района, предаде АФП.

          Трусът е регистриран на 128 километра източно от руския град Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 10 километра.

          Това накара Тихоокеанският център за предупреждение за цунами да издаде предупреждение за възможни опасни вълни по близките крайбрежия.

          - Реклама -

