      петък, 19.09.25
          Начало

          Община Брезник получи 13 176 л вода от държавния резерв

          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е подсигурила и предоставила 13 176 литра бутилирана вода за питейни потребности на Община Брезник.

          Доставянето е реализирано след решение на Министерски съвет (МС) и отправено заявление от кмета на града във връзка с въведеното частично извънредно положение. Количествата съдържат 4 536 литра в бутилки от 1,5 литра и 8 640 литра в опаковки от 10 литра, предвидени за училища и социални структури на територията на общината.

          Водата е осигурена и превозена от агенцията в рамките на едно денонощие след решението на МС. Организацията и логистиката са проведени чрез съвместна координация между институциите, което е дало възможност необходимите количества да достигнат навреме до жителите.

