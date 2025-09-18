Община Брезник получи 13 176 л вода от държавния резерв

Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е подсигурила и предоставила 13 176 литра бутилирана вода за питейни потребности на Община Брезник.

Доставянето е реализирано след решение на Министерски съвет (МС) и отправено заявление от кмета на града във връзка с въведеното частично извънредно положение. Количествата съдържат 4 536 литра в бутилки от 1,5 литра и 8 640 литра в опаковки от 10 литра, предвидени за училища и социални структури на територията на общината.

Водата е осигурена и превозена от агенцията в рамките на едно денонощие след решението на МС. Организацията и логистиката са проведени чрез съвместна координация между институциите, което е дало възможност необходимите количества да достигнат навреме до жителите.