      петък, 19.09.25
          Общонационална стачка: Стотици хиляди по улиците на Франция (ВИДЕО)

          Франция е обхваната от мащабна общонационална стачка срещу плановете на правителството за строги икономии, предаде ДПА. Очакванията са между 700 000 и 800 000 души да се включат в протестите.

          Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо предупреди, че освен мирни демонстрации са възможни и опити за саботаж и блокади. За гарантиране на сигурността са мобилизирани 80 000 полицаи и жандармеристи.

          Очаквани смущения

          • Затворени училища заради участие на голяма част от учителите в стачката.
          • Затваряне на множество аптеки.
          • Отмяна на междуградски и регионални влакове.
          • Сериозни проблеми в обществения транспорт в Париж.
          • Летищата и пътуванията на дълги разстояния обаче се очаква да работят почти нормално.
          Франция се готви за национални протести с участие на над 800 000 души Франция се готви за национални протести с участие на над 800 000 души

          Политическият контекст

          Силно критикувано предложение на правителството за отмяна на два официални празника предизвика остро обществено недоволство. Новият премиер Себастиан Льокорню обяви, че тази мярка няма да бъде приложена.

          Протестът има за цел да окаже натиск върху Льокорню, който подготвя нов бюджет със строги икономии.

          „Блокираме всичко“: Протестите във Франция продължават, отново има сблъсъци (ВИДЕО) „Блокираме всичко“: Протестите във Франция продължават, отново има сблъсъци (ВИДЕО)

