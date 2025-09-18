Обвиненият в побой хотелиер проговори: „Кметът търси отмъщение“

Кметът на село Огняново (община Гърмен) Иван Ижбехов публикува пост във Facebook, в който твърди, че е станал жертва на побой и заплахи за живота си.

По думите му, инцидентът е станал в сряда, след като подал сигнал за незаконни сонди за минерална вода, използвани в няколко хотелски комплекса в района. Кметът посочва, че е бил нападнат и бит от местния хотелиер Валентин Четрафилов, непосредствено след като настоял институциите да извършат проверка.

От своя страна, Валентин Четрафилов отхвърля обвиненията и поддържа напълно различна версия за случилото се. Според него, твърденията на кмета са неверни и подлежат на проверка.

Към момента няма официална информация от полицията дали е започнало разследване по случая и дали има подадена жалба от някоя от страните.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми”, категоричен е Четрафилов.

Кметът Иван Ижбехов твърди, че преди инцидента е разговарял по телефона няколко пъти с Валентин Четрафилов. По думите му, бил нападнат в гръб, без възможност да реагира. Ижбехов добавя, че по време на инцидента е бил заплашен с убийство, като нападателят го заплашил, че ще плати 200 000 лева на човек, за да го убие.