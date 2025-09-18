НА ЖИВО
          - Реклама -
          Остри реплики: Ето какви нападки си размениха Пеевски и Василев пред парламента (ВИДЕО)

          На влизане в парламента председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики.

          „На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили“, заяви Делян Пеевски.

          Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората.

          А Пеевски го обвини, че „са му носили пачки“ и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите:

          „Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа“.

          - Реклама -

          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип
          Крими

          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Новинарски Екип -
          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-години.

          1. Колко е долен тоя дебелия . Грам култура няма . Какво възпитание е получил . Василев и в спор с него пак е културен и с възпитано държане . Леле все сме имали правителства но като това никога . Като вземеш дебелия , тошко маймунека , балабабов прасето , все одбор юнаци . Българио до къде стигнахме . 🥲🥲👿😡👹👹👹

          5. Къде е оня грозния Гаргамел? Христо Иванов, за него питам? Кога ПП-ДБ пиха мазното кафе и с кого? С кого направиха ротационно правителство? Сега ревът затова, че не са на софрата! Всичките прасета нямат наяждане! Каквито Шишо и Тиквоний, такива и Кирчо и Кокорчо! Трябва на куп да ви изхвърлим всичките! В контейнера без разделно събиране!

            • Правилно, ама ние не правим нищо и ето, те си харчат нашите пари, а ние, ние нищо не предприемаме.

          9. Ужас!
            Когато човек е възпитан, дори и да избухне успява да се държи на ниво, но тук нещата излязоха извън контрол! Никой, ама никой няма да допусне този самозабравил се тип да опозори докрай държавата! Времето му изтича, явно е на голям зор! Нужен е масов отпор и отритнатият отвсякъде ще го получи!

          12. Хем грозен,хем нагъл,хем тъп😡😡😡Боже,моля те опази ни от тази гнусна твар,защото ние явно не можем😌

          13. Тази кулска свиня какво се е развилняла?Толкова отвратителен шопар ако излезе сам по улиците,ще го разкъсат.

          14. Маиййй,пак ще запалим „Партийния дом ‘“ Има ли, останали „СеДеСари“ в България??? Защо,се скрихте-шушумиги???

          19. Всички са един дол дренки. Надпреварата за влас е много яка. Съсипаха и ограбиха БЪЛГАРИЯ. А НИЕ НИЩО НЕ ПРАВИМ

          22. Браво ,явно скоро ще си имаме Султан с доживотно управление,Това ще бъде един логичен завършек на едни процеси при един заспал народ

          26. Двама дебели без никакъв интелект ,добри в далаверите ,кражбите мутри и превърнаха държавата в мутренска.

          28. Боже,тоя в дясно като му погледне човек физиономията и му се до повръща,а като му се чуе и какъв език използва се разбира възпитанието,културата..

            • Тоя в дясно е бъдещият Султан на територията,с доживотно управление,и ти прояви малко уважение и не го наричай ТОЯ

              • Svilen Svilenov Щом казвате че е доживотно,то да почваме да гадаем колко дълго ще продължи да бъде султан.Само в Дубай да не ходи.

          30. Борбата е голяма за кокала всеки иска да бъде и намаже от държавата парички без покритие.

          33. Респект г-н Асен Василев, така се прави срещу свинете! Мачкайте тия гадове, ние сме с вас!

          36. Разлика от земята до небето между Асен и Делян. – по възпитание,образование и парламента рно поведение !!!

          37. Държавата ни е много хубава.Само ви призовавам с Бойко Борисов да напуснете политиката за защото не е лъжица за вашите мръсни усти.

          38. В колониалната кочина има един нерез и една тиква който еб…а майката на държава и всичко българско от А до Я.
            Заспали апатично стадо,набий си този факт в кратуните,и разбери че ако се вдигнеш те падат,ако не ти и тези след теб изчезвате.

          48. НОВА НАYКА ЗА YПРАВЛЕНИЕ НАГОТОВО
            ДАВАШ, НО ЛЕКЕТО ЗНАЕ СИ КЛИШЕТО
            Един въпрос разкрива беге лекето
            колико е мръсно – а ве, ти смена
            на системата сакаш ли, бе оyy?
            Рече ли не, или па нещо като
            въртолене около темата
            издyма, начи гадно е
            петно, вероватно
            даже и говно.

