Остри реплики: Ето какви нападки си размениха Пеевски и Василев пред парламента (ВИДЕО)

На влизане в парламента председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики.

„На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили“, заяви Делян Пеевски. - Реклама -

Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората.

А Пеевски го обвини, че „са му носили пачки“ и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: