Остри реплики: Ето какви нападки си размениха Пеевски и Василев пред парламента (ВИДЕО)

На влизане в парламента председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики.
Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората.
А Пеевски го обвини, че „са му носили пачки“ и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите:
На влизане в парламента председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики.
Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората.
А Пеевски го обвини, че „са му носили пачки“ и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите:
Колко е долен тоя дебелия . Грам култура няма . Какво възпитание е получил . Василев и в спор с него пак е културен и с възпитано държане . Леле все сме имали правителства но като това никога . Като вземеш дебелия , тошко маймунека , балабабов прасето , все одбор юнаци . Българио до къде стигнахме . 🥲🥲👿😡👹👹👹
ПЕЕВСКИ БРАВО НА ПАДНА ВАСИЛЕВ ОСТРИ РЕПЛИКИ И ОТРЕПКИ
Срамота
Дарт Вейдър срещу Люк
Къде е оня грозния Гаргамел? Христо Иванов, за него питам? Кога ПП-ДБ пиха мазното кафе и с кого? С кого направиха ротационно правителство? Сега ревът затова, че не са на софрата! Всичките прасета нямат наяждане! Каквито Шишо и Тиквоний, такива и Кирчо и Кокорчо! Трябва на куп да ви изхвърлим всичките! В контейнера без разделно събиране!
Правилно, ама ние не правим нищо и ето, те си харчат нашите пари, а ние, ние нищо не предприемаме.
ТОБА Е ПРОСТАШТИНАТА
НА ДЕПУТАТ
ПЕЕВСКИ
ДЕМОНСТРИРА Я
Браво Асене
Разчита на викане и обиждане тая свиня!
Ужас!
Когато човек е възпитан, дори и да избухне успява да се държи на ниво, но тук нещата излязоха извън контрол! Никой, ама никой няма да допусне този самозабравил се тип да опозори докрай държавата! Времето му изтича, явно е на голям зор! Нужен е масов отпор и отритнатият отвсякъде ще го получи!
Прасето грухти
ХВАНИ ЕДИНИЯ УДАРИ ДРУГИЯ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ
Хем грозен,хем нагъл,хем тъп😡😡😡Боже,моля те опази ни от тази гнусна твар,защото ние явно не можем😌
Тази кулска свиня какво се е развилняла?Толкова отвратителен шопар ако излезе сам по улиците,ще го разкъсат.
Маиййй,пак ще запалим „Партийния дом ‘“ Има ли, останали „СеДеСари“ в България??? Защо,се скрихте-шушумиги???
Все говеда 🤮
Поредната постановка защо им се връзвате?
Каруцарски обноски
Нагъл и долен Пеевски!
Всички са един дол дренки. Надпреварата за влас е много яка. Съсипаха и ограбиха БЪЛГАРИЯ. А НИЕ НИЩО НЕ ПРАВИМ
Държава с главно Д?…
Държава на Дебелите Дрисльовци!?
Всичките прасета на мезета. Д.Г.Д.прасето!
Браво ,явно скоро ще си имаме Султан с доживотно управление,Това ще бъде един логичен завършек на едни процеси при един заспал народ
БРАВО АСЕНЕ
Липсва третото прасе
България не заслужава такава простащина
Двама дебели без никакъв интелект ,добри в далаверите ,кражбите мутри и превърнаха държавата в мутренска.
От много лапане зъбите ми изпадали!
Боже,тоя в дясно като му погледне човек физиономията и му се до повръща,а като му се чуе и какъв език използва се разбира възпитанието,културата..
Тоя в дясно е бъдещият Султан на територията,с доживотно управление,и ти прояви малко уважение и не го наричай ТОЯ
Svilen Svilenov Щом казвате че е доживотно,то да почваме да гадаем колко дълго ще продължи да бъде султан.Само в Дубай да не ходи.
Долу диктатурата!
Да живее България!
Борбата е голяма за кокала всеки иска да бъде и намаже от държавата парички без покритие.
Простащина!
Зимата идва! Коледа също!
Респект г-н Асен Василев, така се прави срещу свинете! Мачкайте тия гадове, ние сме с вас!
Пеевски е нагла проста 🐷🐷🐷🐷🐷
ПП са най виновни, сега боко и шиши да дерибействат, върнаха ги на бял кон!
Mariana Zagkiori юго ги разбираш тия работи гледай си къщата
Разлика от земята до небето между Асен и Делян. – по възпитание,образование и парламента рно поведение !!!
Държавата ни е много хубава.Само ви призовавам с Бойко Борисов да напуснете политиката за защото не е лъжица за вашите мръсни усти.
В колониалната кочина има един нерез и една тиква който еб…а майката на държава и всичко българско от А до Я.
Заспали апатично стадо,набий си този факт в кратуните,и разбери че ако се вдигнеш те падат,ако не ти и тези след теб изчезвате.
Смешници
А хората искат ли ти да правиш Държава?
Свиня
Лицето на простотията и кражбите – българският депутат Пеевски!
Балкан разлика,от земята до небето между двамата!
Телевизия Евроком Тази диктатура трябва да приключи.
Асен доказа, че не е ГЕЙ.Мачкай Кокорчо💪
Няма край тази трагикомедия 😡
ПП…дерастите приключиха.
НОВА НАYКА ЗА YПРАВЛЕНИЕ НАГОТОВО
ДАВАШ, НО ЛЕКЕТО ЗНАЕ СИ КЛИШЕТО
Един въпрос разкрива беге лекето
колико е мръсно – а ве, ти смена
на системата сакаш ли, бе оyy?
Рече ли не, или па нещо като
въртолене около темата
издyма, начи гадно е
петно, вероватно
даже и говно.