      петък, 19.09.25
          Откриха мъртва жена в междублоково пространство във Варна

          Кристияна Стефанова
          Мъртва жена е открита тази сутрин в междублоково пространство във варненския квартал „Чайка“. Случаят се разследва от полицията. От там посочиха, че към момента се работи по всички възможни версии.

          Сигналът е подаден в 4:50 ч. тази сутрин от роднина на починалата жена, която е на 48 години.

          От прокуратурата във Варна съобщиха, че се работи активно за изясняването на обстоятелствата по случая.

          Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта. По информация на bTV по тялото на починалата жена има следи от насилие.

