      събота, 20.09.25
          Откриха недекларирани близо 100 000 евро в шофьорска кабина на Капитан Андреево

          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Митническите инспектори на ГКПП „Капитан Андреево“ разкриха недекларирани близо 100 000 евро при щателна проверка на товарен камион, напускащ пределите на страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

          На 16.09.2025 г. на пункта е пристигнал товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – гражданин на Турция, е заявил, че транспортира стоки от Нидерландия през България към Турция. След проведен анализ на риска, митническите органи селектират превозното средство за детайлен контрол.

          При инспекцията служителите се натъкват на пакети с банкноти в евро, скрити в шофьорската кабина, в специално обособена фабрична ниша – разположена между дъното на хладилното чекмедже и вътрешната му конструкция. Установената сума е 99 970 евро, което по курса възлиза на 195 524 лева.

          По случая е стартирано досъдебно производство, ръководено от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

          От началото на годината до момента митническите екипи на МП „Капитан Андреево“ са предотвратили пренасянето на недекларирана валута за общо близо 10 милиона лева (еквивалент на 5 112 918,81 евро).

