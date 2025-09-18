НА ЖИВО
          - Реклама -
          Откритата мъртва жена във Варна е била убита по жесток начин

          Снимка: БГНЕС
          Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване на тежко криминално престъпление, извършено в ранните часове на 18 септември 2025 г. в жилищния комплекс „Чайка“.

          Тялото на 48-годишна жена бе открито по-рано днес. Според първоначалните данни тя е починала вследствие на прободно-порезни рани в областта на сърцето.

          Органите на реда са започнали незабавни оперативно-издирвателни действия. Вече има събрани сведения, насочващи към евентуален извършител. Предстоят разпити на свидетели, назначаване на експертизи и допълнителни следствени действия за пълно изясняване на случая.

          Жителите на квартала са в шок от престъплението. От прокуратурата уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за убийството.

          Откриха мъртва жена в междублоково пространство във Варна Откриха мъртва жена в междублоково пространство във Варна

          - Реклама -

