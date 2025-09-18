НА ЖИВО
          Отложиха делото за убийството на Митко от Цалапица

          Делото „Цалапица“ отново стигна до съдебната зала – този път пред апелативните магистрати. Подсъдимият Рангел Бизюрев обжалва наложената му присъда от 15 години лишаване от свобода, докато прокуратурата и близките на убития Димитър Малинов настояват наказанието да бъде увеличено на доживотен затвор.

          Поради неявяването на двамата адвокати на семейството на жертвата, процесът бе отложен за ноември.

          Трагедията се разиграва в нощта на 20 юли 2023 г., когато след възникнал спор Бизюрев убива младежа. По-късно, с помощта на близнаците Борислав и Валентин Динкови, тялото е укрито и заровено под строителни отпадъци на друго място.

