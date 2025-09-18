Пълен блокаж: Протест и ескалиращо напрежение в центъра на София (ВИДЕО)

Целият център на София е затворен. Полицейски кордон не пропуска дори пешеходци, като единствено журналисти могат да преминават след представяне на документи.

- Реклама -

Очаква се кордонът да остане през целия ден, за да не бъдат допуснати протестиращите от „Възраждане“ в 14:00 часа.

Междувременно представители на ПП-ДБ блокираха и двата входа към служебния паркинг на парламента.

Блокадата ще продължи до гласуването на петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“, насрочено за 16:45 часа.

Заради пълното затваряне на централната градска част задръстванията са огромни. Един от полицейските кордони започва още от сградата на Столична община.