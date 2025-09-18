НА ЖИВО
          Пълен блокаж: Протест и ескалиращо напрежение в центъра на София (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Целият център на София е затворен. Полицейски кордон не пропуска дори пешеходци, като единствено журналисти могат да преминават след представяне на документи.

          Очаква се кордонът да остане през целия ден, за да не бъдат допуснати протестиращите от „Възраждане“ в 14:00 часа.

          Междувременно представители на ПП-ДБ блокираха и двата входа към служебния паркинг на парламента.

          „Ходи пеша, бе!“ – Блокираха колите на Борисов и Пеевски пред парламента „Ходи пеша, бе!“ – Блокираха колите на Борисов и Пеевски пред парламента

          Блокадата ще продължи до гласуването на петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“, насрочено за 16:45 часа.

          Заради пълното затваряне на централната градска част задръстванията са огромни. Един от полицейските кордони започва още от сградата на Столична община.

          Крими

          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Новинарски Екип -
          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-години.
          Политика

          „Възраждане”: Украинска групировка унищожава вековна гора край Варна

          Антония Лазарова -
          Възраждане внесе официален сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор, с копия до КПК, ДАНС и парламентарната комисия за противодействие на корупцията
          Крими

          Таксиметров шофьор е нападнат в Русе, извършителят е задържан

          Новинарски Екип -
          Таксиметров шофьор е нападнат в Русе, извършителят е задържан, съобщиха от полицията.

            • И на работа да ходим пак ще бъдем бедни и нещастни, а като гледам хотели придобити кой знае как ми се ходи на улицата.

          6. Евроком ,вас да могат да ви блокират и да не допускат да влязат вътре Сашо дървото,Кукулезич ,оня регулировчик Беряну,оня КРАДЕЦ на хладилния завод ,оня Тъпоманов и вас другарю Колев основния манипулатор !

          7. Какъв пълен блокаж, блокиран е служебния вход, Шиши не може да влезе с бронирана кола и охрана, трябва да се разходи пешком и настана пълен блокаж

          9. Какво правите с тез,комен тари.подигравате ли се с нас.,започвате нещо и още в началото го спирате,пускате нещо друго,което ние не искаме,то е толкова различно и много дълго,че ми се отще да чета и двете,ако продължавате така да знаете че ще загубите много хора и се оплакват и не ги гледат и четат.

          10. Протестиращите не са само от „Възраждане“!!!
            Защо не пишете,че е общонационален протест???

          14. Този Пеевски явно се прави на ухапан и неразбрал че санкциите по закона Магнитски и британското правителство не са свалени срещу него и все още важат.

          19. Абе как може такова нещо!
            Полицията вместо да го арестува тоя КОРУПЦИОНЕР тя го пази и му осигурява път! Как не ги е СРАМ!
            Американците го казаха!
            Англичаните го казаха!
            ПЕЕВСКИ КОРУМПИРА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ!
            Ето защо не го арестуват а го пазят!
            Когато институциите вместо да задържат КОРУПЦИОНЕР му слугуват то тогава НАРОДА трябва да дойде и свърши работата на институциите а те да си носят СРАМА срещу кого са и на кого всъщност трябва да служат на НАРОДА или на един доказано корумпиращ Българските институции КОРУПЦИОНЕР!!!
            ДА ПАДА ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВО НАЙ-НАКРАЯ‼️‼️‼️

            • Igi Igi може,може..то ясно че са зле..Но друг е проблема,*как неговата партия е още във парламента?!“ До когато има българи да гласуват за неговата партия. Иначе ако беше под 3% те процента ,от дълго време нямаше да е във парламента. Така че една част от Българите направиха този доста не разумено гласуване при последните парламентарни избори..

          22. НОВА НАYКА ЗА YПРАВЛЕНИЕ НАГОТОВО
            ДАВАШ, НО ЛЕКЕТО ЗНАЕ СИ КЛИШЕТО
            Един въпрос разкрива беге лекето
            колико е мръсно – а ве, ти смена
            на системата сакаш ли, бе оyy?
            Рече ли не, или па нещо като
            въртолене около темата
            издyма, начи гадно е
            петно, вероватно
            даже и говно.

          24. МРАСНИЦИТЕ Шиши И БАНКЯНСКИ да изчезнат дай Боже в небитието вън да ги няма и в ОТВЪДНОТО ДА ХВЪКНАТ.. ЗАСЛУЖАВАТ ЛИНЧ НАРОДЕН.. ЗАЛАГАТ НА ПОЛИЦИЯТА КРАДЕНИ ПАРИ ОТ НАРОДА ДА МОЖЕ ДА ГИ ПАЗЯТ.. СЕГА Е МОМЕНТА НЯКОЙ ДА ГИ ГРЪММНЕ У ЧЕЛОТО И ТАМ ДА ПОДАДЪТ ДУХЪТ СИ ГРЕШЕН В АДА..

