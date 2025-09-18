Пълен блокаж: Протест и ескалиращо напрежение в центъра на София (ВИДЕО)

Целият център на София е затворен. Полицейски кордон не пропуска дори пешеходци, като единствено журналисти могат да преминават след представяне на документи.
Очаква се кордонът да остане през целия ден, за да не бъдат допуснати протестиращите от „Възраждане“ в 14:00 часа.
Междувременно представители на ПП-ДБ блокираха и двата входа към служебния паркинг на парламента.
Блокадата ще продължи до гласуването на петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“, насрочено за 16:45 часа.
Заради пълното затваряне на централната градска част задръстванията са огромни. Един от полицейските кордони започва още от сградата на Столична община.
Работещите хора,не са по улиците!
Maria Petrova робите не са по улиците!!!
Организирана екскурзия!
И на работа да ходим пак ще бъдем бедни и нещастни, а като гледам хотели придобити кой знае как ми се ходи на улицата.
И кои ще номинирате?
Няма да се давате на подивелите
проруски орди.
ГНапред другари смело, през пламъци от дим …..
Еничарите винаги ще пазят узаконените грабители.
Евроком ,вас да могат да ви блокират и да не допускат да влязат вътре Сашо дървото,Кукулезич ,оня регулировчик Беряну,оня КРАДЕЦ на хладилния завод ,оня Тъпоманов и вас другарю Колев основния манипулатор !
Какъв пълен блокаж, блокиран е служебния вход, Шиши не може да влезе с бронирана кола и охрана, трябва да се разходи пешком и настана пълен блокаж
Дай боже да стане, като в Непал!
Konstantin Teodosiev мечти мечти
Какво правите с тез,комен тари.подигравате ли се с нас.,започвате нещо и още в началото го спирате,пускате нещо друго,което ние не искаме,то е толкова различно и много дълго,че ми се отще да чета и двете,ако продължавате така да знаете че ще загубите много хора и се оплакват и не ги гледат и четат.
Протестиращите не са само от „Възраждане“!!!
Защо не пишете,че е общонационален протест???
Todor Genurov защото не е
Tatyana Nacheva Е!
Бяхме най-различни структури и сдружения!
Вие бяхте ли?
Браво изметете тази зган
Samo taka
Mihail Ivanov защо обвинявам полицията та те са на работа а иначе гласуваме за виновниците
Този Пеевски явно се прави на ухапан и неразбрал че санкциите по закона Магнитски и британското правителство не са свалени срещу него и все още важат.
Вся власт Доветам
Така се действа, браво!
Настава време да излизаме да измитаме тая пасмина по улиците
Така трябва всички на площада и да свалим тези проклети изедници
Абе как може такова нещо!
Полицията вместо да го арестува тоя КОРУПЦИОНЕР тя го пази и му осигурява път! Как не ги е СРАМ!
Американците го казаха!
Англичаните го казаха!
ПЕЕВСКИ КОРУМПИРА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ!
Ето защо не го арестуват а го пазят!
Когато институциите вместо да задържат КОРУПЦИОНЕР му слугуват то тогава НАРОДА трябва да дойде и свърши работата на институциите а те да си носят СРАМА срещу кого са и на кого всъщност трябва да служат на НАРОДА или на един доказано корумпиращ Българските институции КОРУПЦИОНЕР!!!
ДА ПАДА ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВО НАЙ-НАКРАЯ‼️‼️‼️
Igi Igi може,може..то ясно че са зле..Но друг е проблема,*как неговата партия е още във парламента?!“ До когато има българи да гласуват за неговата партия. Иначе ако беше под 3% те процента ,от дълго време нямаше да е във парламента. Така че една част от Българите направиха този доста не разумено гласуване при последните парламентарни избори..
Igi Igi ми тя и полицията е корумпирана
ПАЗЯТ СЕ
Време е за революция братя българи
НОВА НАYКА ЗА YПРАВЛЕНИЕ НАГОТОВО
ДАВАШ, НО ЛЕКЕТО ЗНАЕ СИ КЛИШЕТО
Един въпрос разкрива беге лекето
колико е мръсно – а ве, ти смена
на системата сакаш ли, бе оyy?
Рече ли не, или па нещо като
въртолене около темата
издyма, начи гадно е
петно, вероватно
даже и говно.
Блокажа е още от преди 6 часа сутринта. Тогава извеждам кучето си. Още пускаха хора!
МРАСНИЦИТЕ Шиши И БАНКЯНСКИ да изчезнат дай Боже в небитието вън да ги няма и в ОТВЪДНОТО ДА ХВЪКНАТ.. ЗАСЛУЖАВАТ ЛИНЧ НАРОДЕН.. ЗАЛАГАТ НА ПОЛИЦИЯТА КРАДЕНИ ПАРИ ОТ НАРОДА ДА МОЖЕ ДА ГИ ПАЗЯТ.. СЕГА Е МОМЕНТА НЯКОЙ ДА ГИ ГРЪММНЕ У ЧЕЛОТО И ТАМ ДА ПОДАДЪТ ДУХЪТ СИ ГРЕШЕН В АДА..
Амин!