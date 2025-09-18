Петър Петров: АПИ раздава бонуси вместо да ремонтира пътища

Преди месец и половина излезе информация, че служители на АПИ са си раздали бонуси в размер на над 2,2 млн. лева. Премиерът Желязков заплаши в края на май месец, че ако няма подобрение в работата на АПИ, щяло да има структурни промени и уволнения.
Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.
Той съобщи, че е отправил ново запитване към регионалния министър, с което настоява да стане ясно кои длъжности в Агенция „Пътна инфраструктура“ са получили бонуси.
По думите му прокуратурата вече е започнала проверка на бонусите, но все още няма изнесена публична информация за резултатите.
