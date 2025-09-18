Петър Петров: АПИ раздава бонуси вместо да ремонтира пътища

Преди месец и половина излезе информация, че служители на АПИ са си раздали бонуси в размер на над 2,2 млн. лева. Премиерът Желязков заплаши в края на май месец, че ако няма подобрение в работата на АПИ, щяло да има структурни промени и уволнения.

- Реклама -

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

„Когато излезе тази информация за бонусите, аз изисках от регионалния министър колко на брой са служителите на АПИ, получили бонуси, кои са длъжностите и в кои области за раздадени тези бонуси. В цялата страна пътищата са лоши и беше редно да разберем къде са раздадени тези бонуси. За мен цялата тази работа с бонусите е една огромна корупционна схема.“

Получих отговор на 9 септември от регионалния министър. Той не ми отговори на въпроса кои длъжности са получили бонуси. Не ми отговори и в кои области са раздадени бонуси. Все пак ми отговори, че за 2024 година 2 113 служители на АПИ са получили бонуси в общ размер на 9 414 207 млн. лева. От 1 януари до 30 юни тази година са заплатени бонуси на 2 113 служители на АПИ в общ размер на 4 689 630 млн. лева.Най-фрапантното е, че раздаването на бонуси в АПИ продължава. Общият размер на сумите за година и половина е над 14 млн. лева“, разкри той.

„Това прави АПИ, вместо да ремонтира пътища и да ги поддържа. Това прави АПИ, вместо да проверява изпълняват ли се договорите с фирмите изпълнителки. Това прави АПИ, вместо да раздава пари за ремонти“, заяви още Петров.

Той съобщи, че е отправил ново запитване към регионалния министър, с което настоява да стане ясно кои длъжности в Агенция „Пътна инфраструктура“ са получили бонуси.

„Не смятам, че всички бонуси са незаконно раздадени. Има служители на АПИ на ниските нива, които трябва да получат бонуси. Но тази порочна практика трябва да спре“, подчерта Петров.

По думите му прокуратурата вече е започнала проверка на бонусите, но все още няма изнесена публична информация за резултатите.