      петък, 19.09.25
          Поредното жалко представяне на ЦСКА подписа присъдата на Керкез

          "Червените" продължават със загубите, единственото попадение в двубоя с Арда отбеляза Ебоа Ебоа в края на мача

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Радостта от първата победа на ЦСКА през сезона трая кратко. Само пет дни, след като изстрада успеха с 3:1 срещу Септември, тимът на Душан Керкез загуби с 0:1 гостуването си на Арда. Отложеният мач от петия кръг се игра на стадиона в Стара Загора. Попадението падна в 89-ата минута.

          Доста преди това „червените“ фенове за пореден път бяха започнали със скандиранията „Оставка!“ по адрес на треньора, който засега оцелява въпреки едва седемте спечелени точки в осем мача от началото на сезона. Този път обаче е на път да падне от стола. 

          Mладежкият национал Петко Панайотов започна титуляр за столичани. Халфът блесна със страхотен гол при победата с 3:1 срещу Септември и днес Душан Керкез му гласува доверие от първата минута. В състава се завърна и изтърпелият наказание Джеймс Ето`o.

          Ивелин Попов пък бе сред резервите на Александър Тунчев, но не влезе в игра.

          В 17-ата минута Годой отправи първия удар в срещата, но Господинов без проблем улови. Седем по-късно стражът на Арда хвана още един шут, този път на Панайотов извън границата на наказателното поле. 

          До почивката Господонов се справи и със силен изстрел на Жордао, а Ковачев имаше възможност да шутира след центриране отляво, но не намери добре топката на три-четири метра пред голлинията на противника и я изпрати в аут.

          Шест минути след почивката Велковски пробва да прехвърли Лапоухов от 40 метра, но топката мина покрай вратата. В 54-ата минута Арда организира добра контраатака, която завърши с опит за центриране на Кабов. То обаче се получи като удар под ъгъл в аут.

          В 70-ата минута Годой пусна великолепно към Питас, който изпревари Акинтола, но малко не му достигна да засече от десетина метра фронтално срещу вратата. Четвърт час преди края на редовното време ЦСКА осъществи нова опасна атака. Годой се измъкна от Ебоа и шутира под ъгъл, а Господинов изби.

          Така се стигна до 89-ата минута, в която Арда организира опасна атака отляво и спечели корнер. След неговото изпълнение Ебоа надскочи Делова и от упор прониза Лапоухов с глава.

