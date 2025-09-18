НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Повдигнаха обвинение на мъж, отглеждал марихуана на стойност 590 700 лв.

          0
          61
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Районна прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняем мъж, отглеждал марихуана на обща стойност 590 700 лв., съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив.

          - Реклама -

          Б.Н. е привлечен като обвиняем и за това, че на 17 септември 2025 година в село Динката, област Пазарджик, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество – 19 690 грама марихуана, на обща стойност 590 700 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

          При специализирана полицейска операция в двор между две наследствени къщи, ползвани от Б.Н., са били открити засадени 63 стръка растения от рода на конопа – марихуана, с височина между един и два метра. Те се намирали в средата на блок с царевични насаждения. При извършени претърсвания и изземвания от помещения в двете къщи е било иззето и високорисково наркотично вещество – суха зелена листна маса – марихуана.

          ИЗТОЧНИК: ДАРИК

          Районна прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняем мъж, отглеждал марихуана на обща стойност 590 700 лв., съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив.

          - Реклама -

          Б.Н. е привлечен като обвиняем и за това, че на 17 септември 2025 година в село Динката, област Пазарджик, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество – 19 690 грама марихуана, на обща стойност 590 700 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

          При специализирана полицейска операция в двор между две наследствени къщи, ползвани от Б.Н., са били открити засадени 63 стръка растения от рода на конопа – марихуана, с височина между един и два метра. Те се намирали в средата на блок с царевични насаждения. При извършени претърсвания и изземвания от помещения в двете къщи е било иззето и високорисково наркотично вещество – суха зелена листна маса – марихуана.

          ИЗТОЧНИК: ДАРИК

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна
          Политика

          Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

          Антония Лазарова -
          „Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества.
          Крими

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions