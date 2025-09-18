НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Пожар в мол във Варна, евакуират посетители

          0
          143
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Сигнал за пожар в търговски център във Варна е подаден в 14:22 часа, съобщи NOVA. На място са изпратени четири противопожарни екипа.

          - Реклама -

          По първоначални данни огънят е тръгнал от аспирацията на заведение за дюнер кебап, намиращо се на втория етаж.

          Част от посетителите на мола са били евакуирани превантивно. Няма видими пламъци, но пожарникарите проверяват шахтите и покрива на сградата.

          Няма информация за пострадали хора.

          Сигнал за пожар в търговски център във Варна е подаден в 14:22 часа, съобщи NOVA. На място са изпратени четири противопожарни екипа.

          - Реклама -

          По първоначални данни огънят е тръгнал от аспирацията на заведение за дюнер кебап, намиращо се на втория етаж.

          Част от посетителите на мола са били евакуирани превантивно. Няма видими пламъци, но пожарникарите проверяват шахтите и покрива на сградата.

          Няма информация за пострадали хора.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...
          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions