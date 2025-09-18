Пожар в мол във Варна, евакуират посетители

Сигнал за пожар в търговски център във Варна е подаден в 14:22 часа, съобщи NOVA. На място са изпратени четири противопожарни екипа.

- Реклама -

По първоначални данни огънят е тръгнал от аспирацията на заведение за дюнер кебап, намиращо се на втория етаж.

Част от посетителите на мола са били евакуирани превантивно. Няма видими пламъци, но пожарникарите проверяват шахтите и покрива на сградата.

Няма информация за пострадали хора.