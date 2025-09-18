НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

          0
          86
          СНИМКА: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Народното събрание одобри на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“ за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се премахва задължението ѝ да осигурява служебен транспорт за администрацията на президента, предаде Нова.

          - Реклама -

          Според вносителя, тази практика представлява „ненужна привилегия“, която не е предвидена нито за апарата на Народното събрание, нито за структурите на Министерския съвет.

          При гласуването „за“ се обявиха 166 депутати, а „против“ – 64 народни представители. Предложението предизвика остра полемика в пленарната зала.

          „Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

          Народното събрание одобри на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“ за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се премахва задължението ѝ да осигурява служебен транспорт за администрацията на президента, предаде Нова.

          - Реклама -

          Според вносителя, тази практика представлява „ненужна привилегия“, която не е предвидена нито за апарата на Народното събрание, нито за структурите на Министерския съвет.

          При гласуването „за“ се обявиха 166 депутати, а „против“ – 64 народни представители. Предложението предизвика остра полемика в пленарната зала.

          „Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип
          Крими

          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Новинарски Екип -
          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-години.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions