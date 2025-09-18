Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Народното събрание одобри на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“ за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се премахва задължението ѝ да осигурява служебен транспорт за администрацията на президента, предаде Нова.

Според вносителя, тази практика представлява „ненужна привилегия“, която не е предвидена нито за апарата на Народното събрание, нито за структурите на Министерския съвет.

При гласуването „за“ се обявиха 166 депутати, а „против“ – 64 народни представители. Предложението предизвика остра полемика в пленарната зала.