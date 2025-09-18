НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Продължават опитите за измама от името на НЗОК

          0
          35
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Продължават опитите за измами от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информираха от пресцентъра на институцията. В НЗОК са постъпили множество сигнали от граждани за получени SMS-съобщения, изпратени уж от името на касата.

          - Реклама -

          Текстовете „уведомяват“ за готовност за връщане на средства. От НЗОК предупреждават, че това са фалшиви съобщения, които обикновено изискват действие от потребителя, при което се активира кибератака към неговото устройство.

          От касата напомнят, че не изпращат уведомления за дължими пари или суми за възстановяване, както и за данни, свързани със здравноосигурителния статус или друга лична информация.

          НЗОК използва съобщения само за уведомяване на пациентите относно статуса на техните протоколи за предписване на лекарства, заплащани от касата или от районните структури, както и за решения на Лекарска консултативна комисия, свързани с помощни средства, ремонти и одобрения по подадени заявления.

          При получаване на подозрителни съобщения гражданите могат да подават сигнал до НЗОК на телефон 0800 14 800, както и да информират органите на МВР.

          През август от институцията също съобщиха за увеличен брой сигнали за получаване на фалшиви имейли, изпратени от името на НЗОК.

          Продължават опитите за измами от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информираха от пресцентъра на институцията. В НЗОК са постъпили множество сигнали от граждани за получени SMS-съобщения, изпратени уж от името на касата.

          - Реклама -

          Текстовете „уведомяват“ за готовност за връщане на средства. От НЗОК предупреждават, че това са фалшиви съобщения, които обикновено изискват действие от потребителя, при което се активира кибератака към неговото устройство.

          От касата напомнят, че не изпращат уведомления за дължими пари или суми за възстановяване, както и за данни, свързани със здравноосигурителния статус или друга лична информация.

          НЗОК използва съобщения само за уведомяване на пациентите относно статуса на техните протоколи за предписване на лекарства, заплащани от касата или от районните структури, както и за решения на Лекарска консултативна комисия, свързани с помощни средства, ремонти и одобрения по подадени заявления.

          При получаване на подозрителни съобщения гражданите могат да подават сигнал до НЗОК на телефон 0800 14 800, както и да информират органите на МВР.

          През август от институцията също съобщиха за увеличен брой сигнали за получаване на фалшиви имейли, изпратени от името на НЗОК.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...
          Правосъдие

          Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

          Камелия Григорова -
          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата...
          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions