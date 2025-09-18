Продължават опитите за измама от името на НЗОК

Продължават опитите за измами от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информираха от пресцентъра на институцията. В НЗОК са постъпили множество сигнали от граждани за получени SMS-съобщения, изпратени уж от името на касата.

Текстовете „уведомяват“ за готовност за връщане на средства. От НЗОК предупреждават, че това са фалшиви съобщения, които обикновено изискват действие от потребителя, при което се активира кибератака към неговото устройство.

От касата напомнят, че не изпращат уведомления за дължими пари или суми за възстановяване, както и за данни, свързани със здравноосигурителния статус или друга лична информация.

НЗОК използва съобщения само за уведомяване на пациентите относно статуса на техните протоколи за предписване на лекарства, заплащани от касата или от районните структури, както и за решения на Лекарска консултативна комисия, свързани с помощни средства, ремонти и одобрения по подадени заявления.

При получаване на подозрителни съобщения гражданите могат да подават сигнал до НЗОК на телефон 0800 14 800, както и да информират органите на МВР.

През август от институцията също съобщиха за увеличен брой сигнали за получаване на фалшиви имейли, изпратени от името на НЗОК.