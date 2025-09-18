Прокуратурата разследва побоя над кмета на Огняново

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е образувано досъдебно производство за нападение над кмета на с. Огняново, съобщиха от институцията.

- Реклама -

Разследването е започнало след уведомление от Районното управление на МВР – Гоце Делчев и първоначален разпит на свидетел.

Според събраните до момента данни, на 16 септември 2025 г. в Огняново е била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

Производството е по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда по-тежка отговорност при посегателство над длъжностно лице.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.