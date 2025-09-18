НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата разследва побоя над кмета на Огняново

          0
          70
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е образувано досъдебно производство за нападение над кмета на с. Огняново, съобщиха от институцията.

          - Реклама -

          Разследването е започнало след уведомление от Районното управление на МВР – Гоце Делчев и първоначален разпит на свидетел.

          Според събраните до момента данни, на 16 септември 2025 г. в Огняново е била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

          Обвиненият в побой хотелиер проговори: „Кметът търси отмъщение“ Обвиненият в побой хотелиер проговори: „Кметът търси отмъщение“

          Производството е по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда по-тежка отговорност при посегателство над длъжностно лице.

          Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

          ЕКШЪН: Хотелиер преби и заплаши с убийство кмет на известен наш курорт ЕКШЪН: Хотелиер преби и заплаши с убийство кмет на известен наш курорт

          В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е образувано досъдебно производство за нападение над кмета на с. Огняново, съобщиха от институцията.

          - Реклама -

          Разследването е започнало след уведомление от Районното управление на МВР – Гоце Делчев и първоначален разпит на свидетел.

          Според събраните до момента данни, на 16 септември 2025 г. в Огняново е била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

          Обвиненият в побой хотелиер проговори: „Кметът търси отмъщение“ Обвиненият в побой хотелиер проговори: „Кметът търси отмъщение“

          Производството е по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда по-тежка отговорност при посегателство над длъжностно лице.

          Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

          ЕКШЪН: Хотелиер преби и заплаши с убийство кмет на известен наш курорт ЕКШЪН: Хотелиер преби и заплаши с убийство кмет на известен наш курорт

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...
          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions