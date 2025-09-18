НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Разследват българка, упоила и ограбила 43-годишен мъж в Атина

          0
          75
          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Гръцката полиция разследва необичаен случай на кражба, извършена от българска гражданка, наета като домашна помощница в Атина, съобщи NOVA.

          - Реклама -

          По показанията на 43-годишен мъж от квартал Глифада, който е наел жената чрез Facebook група, инцидентът се е случил на 12 септември. Потърпевшият обяснява, че се е срещнал няколко пъти с 50-годишната жена, преди тя да започне работа в дома му. В деня на инцидента, около 19:00 ч., той я посрещнал от близка трамвайна спирка и я завел в апартамента си.

          „Бях публикувал обява във Facebook, че търся жена за почистване на жилището. Първите няколко часа тя работеше нормално, докато аз гледах баскетбол и изпих чаша вино. Без да забележа нещо подозрително, явно жената е сипала упойващо вещество в напитката ми. С чаша рецина не можеш да изпаднеш в такова състояние – започнах да се чувствам изтощен и сънен. Отидох в спалнята и скоро загубих съзнание. Когато се събудих след около 40 минути, липсваха 300 евро, мобилните ми телефони и касичка с дребни пари – общо около 600 евро. Отнесла е и няколко парфюма“, разказва пострадалият.

          Гръцката полиция разследва необичаен случай на кражба, извършена от българска гражданка, наета като домашна помощница в Атина, съобщи NOVA.

          - Реклама -

          По показанията на 43-годишен мъж от квартал Глифада, който е наел жената чрез Facebook група, инцидентът се е случил на 12 септември. Потърпевшият обяснява, че се е срещнал няколко пъти с 50-годишната жена, преди тя да започне работа в дома му. В деня на инцидента, около 19:00 ч., той я посрещнал от близка трамвайна спирка и я завел в апартамента си.

          „Бях публикувал обява във Facebook, че търся жена за почистване на жилището. Първите няколко часа тя работеше нормално, докато аз гледах баскетбол и изпих чаша вино. Без да забележа нещо подозрително, явно жената е сипала упойващо вещество в напитката ми. С чаша рецина не можеш да изпаднеш в такова състояние – започнах да се чувствам изтощен и сънен. Отидох в спалнята и скоро загубих съзнание. Когато се събудих след около 40 минути, липсваха 300 евро, мобилните ми телефони и касичка с дребни пари – общо около 600 евро. Отнесла е и няколко парфюма“, разказва пострадалият.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

          Камелия Григорова -
          Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и...
          Политика

          ЕК представи 19-ти пакет санкции срещу Русия

          Антония Лазарова -
          „Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.
          Политика

          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Антония Лазарова -
          Районът е бил отцепен, а на място ще се извърши криминалистична експертиза, съобщиха от жандармерията в социалната мрежа X.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions